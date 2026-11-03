Resultado preliminar do Bolsa Atleta 2026 foi publicado no Diário Oficial - Foto: Divulgação

Resultado preliminar do Bolsa Atleta 2026 foi publicado no Diário OficialFoto: Divulgação

Publicado 03/11/2026 10:28

Atletas e paratletas que participam da seleção do Bolsa Atleta 2026 em Macaé precisam ficar atentos ao calendário. O resultado preliminar foi publicado no Diário Oficial do Município na última sexta-feira (30), e os candidatos que desejarem contestar a classificação terão os dias 3 e 4 de novembro para apresentar recursos.

A contestação deverá ser feita exclusivamente pela internet, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da Prefeitura. As regras estão previstas na Portaria Semesp 05/2026. Como a relação divulgada ainda é preliminar, os participantes devem consultar a lista e verificar se há necessidade de apresentar algum questionamento dentro do prazo estabelecido.

A próxima etapa está prevista para 6 de novembro, quando deverá ser divulgado o resultado final dos contemplados. Depois disso, os atletas selecionados terão entre os dias 9 e 13 de novembro para assinar o Termo de Adesão e formalizar a participação no programa.

A iniciativa municipal tem como objetivo oferecer apoio financeiro a esportistas que representam Macaé em diferentes modalidades e competições. A proposta é contribuir para a continuidade dos treinamentos, a preparação esportiva e o desenvolvimento das carreiras dos beneficiários.

Recursos antecedem a divulgação dos contemplados

O período de contestação é uma etapa importante do processo seletivo. Os candidatos que identificarem algum ponto que desejam questionar no resultado preliminar deverão encaminhar a solicitação dentro das datas previstas e seguir as orientações estabelecidas pela Secretaria Municipal de Esportes.

O procedimento será realizado somente pelo SEI. Por isso, é importante que os participantes consultem as regras da Portaria Semesp 05/2026 e não deixem o envio para depois do encerramento do prazo.

O Bolsa Atleta contempla esportistas de diferentes modalidades, conforme os critérios estabelecidos no edital. A seleção considera requisitos relacionados à trajetória esportiva e à participação em competições, de acordo com as categorias previstas no programa.

O secretário municipal de Esportes, César Maillet, ressaltou a importância do benefício para quem mantém uma rotina de preparação e busca espaço em competições.

“O Bolsa Atleta representa um incentivo importante para os nossos esportistas, que se dedicam diariamente aos treinamentos e às competições. Nosso objetivo é contribuir para que esses talentos tenham condições de continuar evoluindo e representando Macaé em diferentes modalidades esportivas”, afirmou.

Assinatura dos termos será em novembro

Após o encerramento do prazo para recursos, a previsão é que a lista definitiva dos contemplados seja publicada na sexta-feira, 6 de novembro. Os selecionados deverão ficar atentos à etapa seguinte, que prevê a assinatura do Termo de Adesão entre os dias 9 e 13 do mesmo mês.

A formalização é necessária para concluir a participação dos atletas no programa. Por isso, além de acompanhar a divulgação do resultado final, os candidatos devem observar as datas estabelecidas para a assinatura do documento.

A lista preliminar completa pode ser consultada no portal oficial da Prefeitura de Macaé, pelo endereço macae.rj.gov.br. Para localizar o documento, basta acessar o site e clicar no ícone do Diário Oficial do Município.

O Bolsa Atleta integra a política municipal de incentivo ao esporte e busca ampliar as condições de preparação dos esportistas que levam o nome de Macaé para competições. Com o processo seletivo em andamento, a divulgação da lista definitiva será o próximo passo para identificar os beneficiários desta edição.

Até lá, os participantes devem conferir o resultado preliminar e, caso considerem necessário, apresentar os recursos dentro do período estabelecido. O cumprimento do cronograma é fundamental para acompanhar todas as etapas da seleção de 2026.