Sete barras de chocolate foram recuperadas durante a ocorrência - Foto: Divulgação PM

Sete barras de chocolate foram recuperadas durante a ocorrênciaFoto: Divulgação PM

Publicado 03/11/2026 12:15





Segundo as informações divulgadas pela equipe, o homem foi flagrado com as barras de chocolate. Durante a revista pessoal, os agentes também localizaram as pedras de crack e o dinheiro em espécie. A ocorrência foi encaminhada à 123ª Delegacia de Polícia (DP), onde o caso foi registrado.



Após a análise da autoridade policial, o suspeito foi autuado por furto em estabelecimento comercial e posse de entorpecentes para uso pessoal. Ele permaneceu preso.



O caso chama atenção também pelo histórico criminal atribuído ao homem. De acordo com o Segurança Presente, ele possui oito anotações relacionadas a ocorrências de furto e posse de entorpecentes. As anotações, no entanto, não representam necessariamente condenações judiciais, e cada registro deve ser considerado conforme sua situação na Justiça.

Sete barras de chocolate, oito pedras de crack e R$ 40 em dinheiro foram encontrados com um homem preso na tarde desta segunda-feira (2), durante uma ação do programa Segurança Presente , na região central de Macaé. A abordagem ocorreu após o suspeito ser apontado como responsável pelo furto de produtos em um estabelecimento comercial.Segundo as informações divulgadas pela equipe, o homem foi flagrado com as barras de chocolate. Durante a revista pessoal, os agentes também localizaram as pedras de crack e o dinheiro em espécie. A ocorrência foi encaminhada à 123ª Delegacia de Polícia (DP), onde o caso foi registrado.Após a análise da autoridade policial, o suspeito foi autuado por furto em estabelecimento comercial e posse de entorpecentes para uso pessoal. Ele permaneceu preso.O caso chama atenção também pelo histórico criminal atribuído ao homem. De acordo com o Segurança Presente, ele possui oito anotações relacionadas a ocorrências de furto e posse de entorpecentes. As anotações, no entanto, não representam necessariamente condenações judiciais, e cada registro deve ser considerado conforme sua situação na Justiça.

Abordagem terminou na delegacia

A ação começou após a identificação do suspeito como possível autor do furto em um comércio da área central. Durante a abordagem, os agentes encontraram os sete chocolates que estavam com ele. A revista pessoal ampliou o registro da ocorrência, com a localização de oito pedras de crack e R$ 40.



Todo o material foi apresentado na 123ª DP, responsável pela apuração. Na unidade policial, o homem foi autuado pelos crimes informados e permaneceu sob custódia.



A atuação das equipes do Segurança Presente integra o trabalho de patrulhamento e abordagem realizado nas ruas do município. O programa tem como proposta ampliar a presença dos agentes em áreas de circulação e atuar na prevenção e no atendimento de ocorrências.



Suspeito tem oito anotações criminais

Ainda conforme as informações divulgadas pelo programa, o homem possui oito anotações criminais anteriores, relacionadas a registros de furto e posse de entorpecentes. O histórico foi informado após a prisão, mas não foram detalhadas as datas, as circunstâncias ou os desfechos de cada ocorrência.



A distinção é importante: uma anotação criminal pode corresponder a diferentes tipos de registro policial e não significa, por si só, que a pessoa tenha sido condenada. A responsabilização por cada fato depende da apuração e das decisões das autoridades competentes.



A ocorrência reforça a atuação do Segurança Presente em Macaé, com equipes nas ruas e encaminhamento de suspeitos à delegacia quando há indícios de prática criminosa. Neste caso, a prisão foi realizada após a abordagem relacionada ao furto no estabelecimento comercial e a localização de entorpecentes durante a revista.



O homem permaneceu preso após ser autuado na unidade policial. Não foram divulgadas informações sobre o estabelecimento comercial envolvido nem sobre a identificação do suspeito.