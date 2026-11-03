Sete barras de chocolate foram recuperadas durante a ocorrênciaFoto: Divulgação PM
Segundo as informações divulgadas pela equipe, o homem foi flagrado com as barras de chocolate. Durante a revista pessoal, os agentes também localizaram as pedras de crack e o dinheiro em espécie. A ocorrência foi encaminhada à 123ª Delegacia de Polícia (DP), onde o caso foi registrado.
Após a análise da autoridade policial, o suspeito foi autuado por furto em estabelecimento comercial e posse de entorpecentes para uso pessoal. Ele permaneceu preso.
O caso chama atenção também pelo histórico criminal atribuído ao homem. De acordo com o Segurança Presente, ele possui oito anotações relacionadas a ocorrências de furto e posse de entorpecentes. As anotações, no entanto, não representam necessariamente condenações judiciais, e cada registro deve ser considerado conforme sua situação na Justiça.
A ação começou após a identificação do suspeito como possível autor do furto em um comércio da área central. Durante a abordagem, os agentes encontraram os sete chocolates que estavam com ele. A revista pessoal ampliou o registro da ocorrência, com a localização de oito pedras de crack e R$ 40.
Todo o material foi apresentado na 123ª DP, responsável pela apuração. Na unidade policial, o homem foi autuado pelos crimes informados e permaneceu sob custódia.
A atuação das equipes do Segurança Presente integra o trabalho de patrulhamento e abordagem realizado nas ruas do município. O programa tem como proposta ampliar a presença dos agentes em áreas de circulação e atuar na prevenção e no atendimento de ocorrências.
Suspeito tem oito anotações criminais
Ainda conforme as informações divulgadas pelo programa, o homem possui oito anotações criminais anteriores, relacionadas a registros de furto e posse de entorpecentes. O histórico foi informado após a prisão, mas não foram detalhadas as datas, as circunstâncias ou os desfechos de cada ocorrência.
A distinção é importante: uma anotação criminal pode corresponder a diferentes tipos de registro policial e não significa, por si só, que a pessoa tenha sido condenada. A responsabilização por cada fato depende da apuração e das decisões das autoridades competentes.
A ocorrência reforça a atuação do Segurança Presente em Macaé, com equipes nas ruas e encaminhamento de suspeitos à delegacia quando há indícios de prática criminosa. Neste caso, a prisão foi realizada após a abordagem relacionada ao furto no estabelecimento comercial e a localização de entorpecentes durante a revista.
O homem permaneceu preso após ser autuado na unidade policial. Não foram divulgadas informações sobre o estabelecimento comercial envolvido nem sobre a identificação do suspeito.
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