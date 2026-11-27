Agentes fizeram uma revista e encontraram entorpecentes - Reprodução/Vídeo da Polícia Civil

Agentes fizeram uma revista e encontraram entorpecentesReprodução/Vídeo da Polícia Civil

Publicado 27/11/2026 07:23





A ação começou após um trabalho de monitoramento e inteligência da Polícia Civil, que identificou o carro com indícios de adulteração. Durante a abordagem, os agentes fizeram uma revista no veículo e encontraram os primeiros entorpecentes. A partir das informações fornecidas pelo homem, os policiais seguiram para uma residência, onde localizaram outros materiais.



No imóvel, foram apreendidas mais drogas, munições, dinheiro em espécie, rádios comunicadores, aparelhos celulares e cadernos com anotações relacionadas à comercialização de entorpecentes. A quantidade exata das substâncias e dos demais itens recolhidos não foi informada.



De acordo com a Polícia Civil, o suspeito seria responsável pela distribuição de drogas no bairro Aroeira. Essa informação integra a apuração policial sobre a atuação do homem na região e deverá ser analisada no decorrer dos procedimentos legais.



A ocorrência reúne duas frentes de investigação: a suspeita de envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes e a circulação de um veículo roubado com identificação adulterada. O material apreendido foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis. A identificação de um veículo com sinais de clonagem levou policiais civis da 123ª DP de Macaé até o Morro de Santana, onde um homem foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (26). A abordagem ocorreu na Rua Francisco Franco e terminou com a apreensão de tabletes de maconha, invólucros de cocaína, munições, dinheiro e outros materiais que, segundo a investigação, podem estar relacionados ao tráfico de drogas. O automóvel também foi recuperado: um Volkswagen T-Cross roubado na cidade do Rio de Janeiro.A ação começou após um trabalho de monitoramento e inteligência da Polícia Civil, que identificou o carro com indícios de adulteração. Durante a abordagem, os agentes fizeram uma revista no veículo e encontraram os primeiros entorpecentes. A partir das informações fornecidas pelo homem, os policiais seguiram para uma residência, onde localizaram outros materiais.No imóvel, foram apreendidas mais drogas, munições, dinheiro em espécie, rádios comunicadores, aparelhos celulares e cadernos com anotações relacionadas à comercialização de entorpecentes. A quantidade exata das substâncias e dos demais itens recolhidos não foi informada.De acordo com a Polícia Civil, o suspeito seria responsável pela distribuição de drogas no bairro Aroeira. Essa informação integra a apuração policial sobre a atuação do homem na região e deverá ser analisada no decorrer dos procedimentos legais.A ocorrência reúne duas frentes de investigação: a suspeita de envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes e a circulação de um veículo roubado com identificação adulterada. O material apreendido foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.



Monitoramento levou policiais até o veículo

A localização do Volkswagen T-Cross foi resultado de um levantamento prévio realizado pelos agentes da 123ª DP. A equipe identificou características que levantaram suspeitas sobre a placa utilizada pelo automóvel e passou a acompanhar a situação até realizar a abordagem na Rua Francisco Franco.



Durante a inspeção, os policiais encontraram maconha em tabletes e cocaína em invólucros. A descoberta motivou o aprofundamento das diligências, que avançaram para um endereço residencial indicado a partir das informações obtidas durante a ocorrência.



Na residência, os agentes encontraram outros entorpecentes e materiais que agora fazem parte da investigação. Os cadernos com anotações, os rádios comunicadores e os celulares poderão ser examinados pelas autoridades para verificar se há informações relevantes sobre a possível distribuição de drogas e a atuação de outras pessoas.



A apreensão de munições e dinheiro também foi registrada na ocorrência. No entanto, sem a divulgação de quantidades ou detalhes sobre os objetos, não é possível dimensionar o volume total do material recolhido.

Carro tinha registro de roubo na capital

Além das drogas e dos demais itens encontrados, a situação do veículo foi confirmada durante os procedimentos na delegacia. Os policiais constataram que o T-Cross circulava com placa clonada e que o automóvel original havia sido roubado em 7 de janeiro deste ano, na cidade do Rio de Janeiro.



A adulteração da identificação de um veículo dificulta o reconhecimento de sua procedência e pode ser utilizada para ocultar a origem de automóveis roubados ou furtados. Neste caso, a consulta realizada pelos agentes permitiu relacionar o carro abordado ao registro de roubo.



O homem foi conduzido à 123ª DP, onde acabou autuado em flagrante por tráfico de drogas, adulteração de sinal identificador de veículo e receptação. As acusações serão submetidas aos procedimentos previstos em lei, e a responsabilidade criminal depende da análise do caso pelas autoridades competentes.



A investigação deverá considerar os materiais recolhidos no veículo e na residência, além das informações obtidas durante a abordagem. Esses elementos poderão auxiliar na apuração da origem dos entorpecentes, da procedência do automóvel e de uma possível ligação com outras pessoas.



A Polícia Civil não divulgou a identidade do preso nem detalhes sobre a quantidade de drogas, munições e dinheiro apreendidos. A reportagem do jornal O DIA busca informações complementares sobre o caso e tenta contato com a defesa do homem para obter um posicionamento. A matéria será atualizada assim que houver retorno.





