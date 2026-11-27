Preparativos para o Natal Magia incluem cenários temáticos e atrações gratuitas - Foto: Divulgação/Ascom

Preparativos para o Natal Magia incluem cenários temáticos e atrações gratuitasFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 27/11/2026 08:24





A Vila do Noel, que abriria nesta quinta-feira (26), agora será inaugurada na segunda-feira (30), às 19h. Já o espetáculo das Águas Dançantes, previsto inicialmente para sexta-feira (27), terá sua primeira apresentação na terça-feira (1º de dezembro), às 21h. A mudança foi anunciada pela Prefeitura de Macaé, com a justificativa de garantir a segurança do público e das equipes responsáveis pela realização dos eventos.



O adiamento altera os primeiros encontros do público com duas das atrações mais aguardadas do calendário natalino, mas não muda a proposta da programação: criar espaços de convivência, lazer e encantamento, com atividades gratuitas para diferentes idades. A ideia é oferecer experiências que vão além da decoração e dos efeitos visuais, valorizando também o encontro entre pessoas, a presença das famílias e a oportunidade de compartilhar momentos especiais. O Natal estava prestes a ganhar forma em Macaé. Cenários iluminados, encontros com o Papai Noel, música, atrações para crianças e espetáculos preparados para reunir famílias e visitantes faziam parte da expectativa para a abertura do Natal Magia 2026 . Mas quem aguardava o início da programação nesta semana terá de esperar mais alguns dias. Por causa das condições climáticas, a inauguração da Vila do Noel, na orla da Praia Campista, e a estreia das Águas Dançantes, na Lagoa de Imboassica, foram adiadas.A Vila do Noel, que abriria nesta quinta-feira (26), agora será inaugurada na segunda-feira (30), às 19h. Já o espetáculo das Águas Dançantes, previsto inicialmente para sexta-feira (27), terá sua primeira apresentação na terça-feira (1º de dezembro), às 21h. A mudança foi anunciada pela Prefeitura de Macaé, com a justificativa de garantir a segurança do público e das equipes responsáveis pela realização dos eventos.O adiamento altera os primeiros encontros do público com duas das atrações mais aguardadas do calendário natalino, mas não muda a proposta da programação: criar espaços de convivência, lazer e encantamento, com atividades gratuitas para diferentes idades. A ideia é oferecer experiências que vão além da decoração e dos efeitos visuais, valorizando também o encontro entre pessoas, a presença das famílias e a oportunidade de compartilhar momentos especiais.



Vila do Noel terá atrações para todas as idades

Na orla da Praia Campista, a Vila do Noel foi planejada para transportar os visitantes para um ambiente de fantasia. Com aproximadamente dois mil metros quadrados, o espaço contará com cenários temáticos, brinquedos e experiências imersivas. Entre os principais destaques estão uma árvore de Natal de 25 metros, uma pista de patinação no gelo sintético com 200 metros quadrados e um tobogã de 140 metros quadrados.



Uma das novidades será o Elevador Mágico do Papai Noel. A experiência virtual vai simular uma viagem até a casa do Bom Velhinho, no Polo Norte, com recursos de projeção, efeitos sonoros, vibrações, movimentos simulados e correntes de ar. Ao fim do percurso, os visitantes poderão encontrar o Papai Noel e receber uma fotografia impressa gratuitamente.



A entrada e o acesso às atrações serão gratuitos. Depois da abertura, a Vila terá funcionamento previsto todos os dias, das 18h às 23h, até 3 de janeiro de 2027.



A programação também terá espaço para a cultura. Organizadas pela Secretaria Municipal de Cultura, as apresentações incluem música, corais, orquestras, dança, teatro, circo e espetáculos infantis. Artistas, grupos culturais, projetos sociais e iniciativas de inclusão devem participar das atividades.



Águas Dançantes terão estreia na terça-feira

Na Lagoa de Imboassica, o Natal será apresentado em um espetáculo que combina água, luz e música. Com duração média de 20 minutos, as Águas Dançantes terão jatos sincronizados, iluminação colorida, projeções em painéis de LED, músicas natalinas, lasers e efeitos pirotécnicos. A estrutura montada ao longo da lagoa terá aproximadamente 200 metros de extensão.



Após a estreia, as apresentações estão previstas para ocorrer às 21h durante a semana e às 20h nos fins de semana. A programação seguirá até 3 de janeiro de 2027.



Também estão previstas sessões inclusivas nos dias 4, 12 e 20 de dezembro, com adaptações sonoras e sem fogos de artifício. A medida busca oferecer uma experiência mais confortável às pessoas com deficiência, hipersensibilidade auditiva ou sensorial e seus familiares. No dia 12, serão realizadas duas sessões: a inclusiva, às 19h, e a convencional, às 21h.



A mudança no calendário ocorre após o temporal que atingiu Macaé e provocou danos em parte da estrutura montada na Lagoa de Imboassica. Com a força da chuva, alguns equipamentos caíram e as equipes responsáveis pela montagem precisaram se mobilizar para avaliar os estragos e recuperar os itens atingidos. A Prefeitura informou que trabalha no reparo da estrutura, mas ainda não divulgou o valor dos prejuízos.



A espera será um pouco maior, mas a programação continua prevista. Quando as luzes forem acesas e as atrações começarem, a expectativa é que a Vila do Noel e as Águas Dançantes se tornem pontos de encontro para quem deseja viver o clima natalino, levar as crianças para conhecer o Papai Noel, rever tradições ou simplesmente dividir bons momentos com quem gosta