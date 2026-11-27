Município pretende integrar câmeras, leitura de placas e drones em uma central de inteligência - Foto: Divulgação/Ascom

Município pretende integrar câmeras, leitura de placas e drones em uma central de inteligênciaFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 27/11/2026 12:29





Em operação desde agosto de 2025, o sistema é utilizado no apoio à localização de pessoas procuradas pela Justiça, na busca por desaparecidos e na identificação de veículos furtados, roubados ou clonados. Um dos resultados citados pelo município foi a localização, na rodoviária de Macaé, de um homem condenado a 14 anos de prisão por estupro de vulnerável.



A ampliação prevista para o próximo ano pretende reunir diferentes ferramentas em uma estrutura integrada de vigilância e análise. Além das câmeras instaladas em pontos estratégicos, a proposta inclui equipamentos da Mobilidade Urbana e drones da Guarda Municipal. O objetivo é ampliar a capacidade de acompanhamento das ocorrências e compartilhar informações com as instituições responsáveis pela segurança pública. uso da tecnologia no combate à criminalidade deve ganhar uma nova dimensão em Macaé em 2027 . A cidade planeja instalar cerca de 700 novas câmeras e implantar um sistema de monitoramento aéreo com drones em funcionamento 24 horas por dia. Os projetos ampliam uma estrutura que já conta com 120 equipamentos conectados às forças de segurança e que, segundo dados apresentados pela administração municipal, ajudou a solucionar mais de 100 casos em 14 meses, com recursos de reconhecimento facial e leitura de placas.Em operação desde agosto de 2025, o sistema é utilizado no apoio à localização de pessoas procuradas pela Justiça, na busca por desaparecidos e na identificação de veículos furtados, roubados ou clonados. Um dos resultados citados pelo município foi a localização, na rodoviária de Macaé, de um homem condenado a 14 anos de prisão por estupro de vulnerável.A ampliação prevista para o próximo ano pretende reunir diferentes ferramentas em uma estrutura integrada de vigilância e análise. Além das câmeras instaladas em pontos estratégicos, a proposta inclui equipamentos da Mobilidade Urbana e drones da Guarda Municipal. O objetivo é ampliar a capacidade de acompanhamento das ocorrências e compartilhar informações com as instituições responsáveis pela segurança pública.



Reconhecimento facial e leitura de placas apoiam operações

As 120 câmeras em funcionamento enviam imagens em tempo real para a central da Polícia Militar, no Rio de Janeiro. Lá, os registros passam pelo sistema de reconhecimento facial da corporação, que faz a comparação com bancos de dados utilizados na identificação de pessoas procuradas e desaparecidas.



A estrutura aproveitou equipamentos que já existiam na cidade, ligados ao programa Wi-Fi Macaé e ao sistema de semáforos inteligentes. De acordo com o secretário municipal de Ciência e Tecnologia, Vinícius Pessanha, a integração permitiu ampliar a finalidade dos dispositivos, que passaram a contribuir também com o trabalho das forças policiais.



A parceria com a Polícia Rodoviária Federal inclui o uso de radares e sensores capazes de fazer a leitura automática de placas, tecnologia conhecida pela sigla LPR. O sistema identifica os veículos mesmo quando trafegam dentro do limite de velocidade e cruza os dados com cadastros nacionais de automóveis roubados, furtados ou clonados. Quando encontra uma possível irregularidade, emite alertas para as equipes responsáveis.



A administração municipal também relaciona os investimentos e a integração entre instituições à redução dos indicadores de criminalidade. Segundo os números apresentados pela Prefeitura, entre 2021 e 2026, os quatro principais indicadores estaduais acompanhados no município, letalidade violenta, roubo de rua, roubo de veículos e roubo de cargas, registraram quedas de até 90%.



Nos últimos cinco anos, o orçamento municipal destinado à segurança pública aumentou 60% em comparação com a gestão anterior. Segundo a administração, os recursos contribuíram para a aquisição de viaturas, capacitação de agentes e compra de instrumentos de menor potencial ofensivo. Em outubro de 2026, esses equipamentos foram utilizados pela Guarda Municipal durante uma ocorrência no Centro, quando um homem armado e em surto foi contido sem ferimentos e encaminhado para atendimento especializado.



Drones e capacitação estão entre as metas para 2027

Outra ferramenta incorporada à rotina da Guarda Municipal foi o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp CAD), do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em funcionamento desde outubro, o recurso permite consultar a existência de mandados de prisão durante abordagens. Nos primeiros 15 dias de utilização, a ferramenta auxiliou no cumprimento de dois mandados.



Para 2027, a Secretaria de Ordem Pública também prevê capacitar guardas municipais voluntários para o trabalho armado. Outra prioridade é concluir a contratação da empresa responsável pelo monitoramento aéreo com drones. Segundo o secretário de Ordem Pública, César Souza de Oliveira, o processo licitatório está na etapa final de homologação, após a realização de uma prova de conceito.



A intenção é que os equipamentos aéreos funcionem durante 24 horas, ampliando o alcance do monitoramento em diferentes regiões do município. A proposta integra o planejamento de investimentos para o próximo ano e ainda depende da conclusão dos procedimentos necessários à contratação e implantação do serviço.



O secretário municipal de Segurança Pública, tenente-coronel Tales Borges, afirma que a integração entre tecnologia, investimento e atuação conjunta das forças policiais contribuiu para a mudança dos indicadores criminais. Ele também projeta a ampliação do parque tecnológico, com a conexão das câmeras de segurança, dos equipamentos da Mobilidade Urbana e dos drones em um centro de inteligência e análise forense.



O prefeito Welberth Rezende também defende a continuidade das parcerias com as forças policiais e o uso de ferramentas tecnológicas para fortalecer a prevenção e o enfrentamento ao crime. A administração municipal aponta Macaé como a cidade mais segura do estado entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, resultado que atribui à cooperação entre instituições e à valorização dos agentes.



Com a previsão de centenas de novos equipamentos e vigilância aérea permanente, o próximo desafio será transformar a expansão tecnológica em respostas efetivas para a população. A eficiência desse modelo dependerá não apenas da quantidade de câmeras e drones, mas também da integração das informações, da capacidade de atendimento das equipes e da transparência sobre os resultados alcançados.





