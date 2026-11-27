Município pretende integrar câmeras, leitura de placas e drones em uma central de inteligênciaFoto: Divulgação/Ascom
Em operação desde agosto de 2025, o sistema é utilizado no apoio à localização de pessoas procuradas pela Justiça, na busca por desaparecidos e na identificação de veículos furtados, roubados ou clonados. Um dos resultados citados pelo município foi a localização, na rodoviária de Macaé, de um homem condenado a 14 anos de prisão por estupro de vulnerável.
A ampliação prevista para o próximo ano pretende reunir diferentes ferramentas em uma estrutura integrada de vigilância e análise. Além das câmeras instaladas em pontos estratégicos, a proposta inclui equipamentos da Mobilidade Urbana e drones da Guarda Municipal. O objetivo é ampliar a capacidade de acompanhamento das ocorrências e compartilhar informações com as instituições responsáveis pela segurança pública.
Reconhecimento facial e leitura de placas apoiam operações
A estrutura aproveitou equipamentos que já existiam na cidade, ligados ao programa Wi-Fi Macaé e ao sistema de semáforos inteligentes. De acordo com o secretário municipal de Ciência e Tecnologia, Vinícius Pessanha, a integração permitiu ampliar a finalidade dos dispositivos, que passaram a contribuir também com o trabalho das forças policiais.
A parceria com a Polícia Rodoviária Federal inclui o uso de radares e sensores capazes de fazer a leitura automática de placas, tecnologia conhecida pela sigla LPR. O sistema identifica os veículos mesmo quando trafegam dentro do limite de velocidade e cruza os dados com cadastros nacionais de automóveis roubados, furtados ou clonados. Quando encontra uma possível irregularidade, emite alertas para as equipes responsáveis.
A administração municipal também relaciona os investimentos e a integração entre instituições à redução dos indicadores de criminalidade. Segundo os números apresentados pela Prefeitura, entre 2021 e 2026, os quatro principais indicadores estaduais acompanhados no município, letalidade violenta, roubo de rua, roubo de veículos e roubo de cargas, registraram quedas de até 90%.
Nos últimos cinco anos, o orçamento municipal destinado à segurança pública aumentou 60% em comparação com a gestão anterior. Segundo a administração, os recursos contribuíram para a aquisição de viaturas, capacitação de agentes e compra de instrumentos de menor potencial ofensivo. Em outubro de 2026, esses equipamentos foram utilizados pela Guarda Municipal durante uma ocorrência no Centro, quando um homem armado e em surto foi contido sem ferimentos e encaminhado para atendimento especializado.
Drones e capacitação estão entre as metas para 2027
Para 2027, a Secretaria de Ordem Pública também prevê capacitar guardas municipais voluntários para o trabalho armado. Outra prioridade é concluir a contratação da empresa responsável pelo monitoramento aéreo com drones. Segundo o secretário de Ordem Pública, César Souza de Oliveira, o processo licitatório está na etapa final de homologação, após a realização de uma prova de conceito.
A intenção é que os equipamentos aéreos funcionem durante 24 horas, ampliando o alcance do monitoramento em diferentes regiões do município. A proposta integra o planejamento de investimentos para o próximo ano e ainda depende da conclusão dos procedimentos necessários à contratação e implantação do serviço.
O secretário municipal de Segurança Pública, tenente-coronel Tales Borges, afirma que a integração entre tecnologia, investimento e atuação conjunta das forças policiais contribuiu para a mudança dos indicadores criminais. Ele também projeta a ampliação do parque tecnológico, com a conexão das câmeras de segurança, dos equipamentos da Mobilidade Urbana e dos drones em um centro de inteligência e análise forense.
O prefeito Welberth Rezende também defende a continuidade das parcerias com as forças policiais e o uso de ferramentas tecnológicas para fortalecer a prevenção e o enfrentamento ao crime. A administração municipal aponta Macaé como a cidade mais segura do estado entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, resultado que atribui à cooperação entre instituições e à valorização dos agentes.
Com a previsão de centenas de novos equipamentos e vigilância aérea permanente, o próximo desafio será transformar a expansão tecnológica em respostas efetivas para a população. A eficiência desse modelo dependerá não apenas da quantidade de câmeras e drones, mas também da integração das informações, da capacidade de atendimento das equipes e da transparência sobre os resultados alcançados.
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