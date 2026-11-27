CIEMH2 leva espetáculos de dança ao Instituto Federal Fluminense, em MacaéFoto: Divulgação/Ascom
A programação começa na segunda-feira (30), às 16h, com “Ouroboros”, do Represent Dance Crew. Na terça-feira (1º), o Coletivo Flores apresenta “Maria”, às 16h30, e “Bicho Urbano”, às 17h30. As obras transformam pesquisas sobre comportamento e violência em movimentos e expressões coreográficas, ampliando o debate para além do palco. A entrada é gratuita.
A proposta é aproximar a arte de assuntos que fazem parte do cotidiano, mas que nem sempre encontram espaço para uma conversa aberta. Os trabalhos utilizam a linguagem corporal para provocar questionamentos sobre as relações humanas, os impactos do ambiente digital e as diferentes formas de violência. Depois de cada sessão, artistas e espectadores poderão conversar sobre os temas, as escolhas criativas e o processo de construção das obras.
Três espetáculos abordam questões sociais
Com classificação livre, o trabalho tem direção artística de Thiago Morethe e reúne seis intérpretes: Taina Nascimento, Josiane Sueiros, Lais Simões, João Paulo Silveira, Liliane Quintanilha e Anderson Portinari.
Na terça-feira, o Coletivo Flores assume o palco com duas obras voltadas a diferentes formas de violência. Às 16h30, será apresentado “Maria”, trabalho com duração aproximada de 14 minutos, desenvolvido a partir de uma pesquisa sobre violência doméstica e inspirado na Lei Maria da Penha.
Na sequência, às 17h30, o grupo apresenta “Bicho Urbano”, que investiga a violência contra as infâncias e as marcas que experiências desse tipo podem deixar ao longo da vida, inclusive na fase adulta.
As duas coreografias têm classificação indicativa de 12 anos e direção artística de Tais Vieira. A escolha dos temas coloca em evidência questões que atravessam diferentes gerações e utiliza a dança como instrumento de expressão, reflexão e diálogo.
Rodas de conversa ampliam a experiência
A circulação é realizada pelo CIEMH2 Núcleo Cultural e integra o projeto CIEMH2 Movimento Urbano Fluminense. A produção executiva é de Dilma Negreiros, com coordenação de produção de Alice Tavares. Daniele Morethe responde pelo design gráfico e pelas redes sociais; Renatta Viana, pela assessoria de imprensa; Leonardo Saleh, pelo registro de imagens; Aline Negreiros atua como assistente de produção; e Renato Motta é responsável pela prestação de contas.
O projeto foi contemplado pelo edital Fluxos Fluminenses nº 08/2026, com apoio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SececRJ).
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