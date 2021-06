Prefeitura de Magé reinaugura Unidade da Família do Parque Paranhos. - Divulgação/Prefeitura de Magé

Prefeitura de Magé reinaugura Unidade da Família do Parque Paranhos. Divulgação/Prefeitura de Magé

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 18:17

Magé - A Prefeitura reinaugurou na última segunda-feira (14) a Unidade de Saúde da Família do Parque Paranhos, que foi fechada em 2017 e a maioria dos moradores não tinham acesso aos serviços porque não tinham condições de ir a outro bairro para terem atendimento.



“Estamos devolvendo para o Parque Paranhos a Unidade de Saúde da Família, onde vai ter até consultório odontológico e isso demonstra nosso amor pelo bairro. Desde o início da minha campanha prometi que reabriria todas as unidades que foram fechadas e é isso que estamos fazendo. Sem a USF no bairro muitas pessoas não têm acesso aos serviços de Saúde e isso não pode mais acontecer”, garante o prefeito Renato Cozzolino.



A USF Parque Paranhos é a segunda unidade reaberta pela atual gestão que está reestruturando toda a Atenção Básica. A meta da Secretaria de Saúde é investir no setor, porque a saúde começa pela prevenção.



“Magé vai ser a capital da Atenção Básica do Estado e do Brasil. Reabrimos mais uma USF e 80% do Parque Paranhos terá uma saúde preventiva. É por aqui que tudo começa e nessa unidade vamos colher preventivo, fazer curativo e cuidar da saúde bucal. Além de consultas com clínico geral, pediatra e ginecologista. Vamos reabrir todas as unidades e garantir uma Atenção Básica forte”, reforça o secretário de Saúde, José Carlos de Oliveira.



Com o fechamento da unidade, os moradores do Parque Paranhos estavam sendo atendidos pela USF do Parque Santana que estava sobrecarregada e muitas pessoas tinham dificuldades de acessar o serviço. Uma delas é a Maria Lúcia da Silva, moradora do bairro há 55 anos.



“O tempo em que esse posto ficou fechado fez muita falta, não só para mim, mas para todos os moradores. Esse posto era muito útil, porque a gente não precisava pagar por uma consulta e nem sair de madrugada. Para nós ela está sendo uma maravilha, porque agora perto de casa não vou mais precisar pagar consulta e nem sair muito cedo. Era isso que a gente precisava”, conta a dona Maria Lúcia.



Reestruturação da Saúde



Mais unidades serão reabertas durante esta semana em comemoração ao aniversário de Magé que aconteceu no último dia 9 de junho.



“Essa semana será recheada de inaugurações. Reabrimos a USF aqui do Paranhos e toda a comunidade esteve presente ajudando. Vamos inaugurar também os Centros de Fisioterapia de Mauá e Santo Aleixo. Na sexta (18) vamos reabrir a USF do Partido, em Suruí, com mais serviços e conforto aos moradores. Já no sábado a unidade da Ponte Preta será reaberta. Vamos continuar investindo na saúde do mageense”, finaliza o secretário de Governo, Vinicius Cozzolino.

Prefeitura de Magé reinaugura Unidade da Família do Parque Paranhos. Divulgação/Prefeitura de Magé

Publicidade

Prefeitura de Magé reinaugura Unidade da Família do Parque Paranhos. Divulgação/Prefeitura de Magé