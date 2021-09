Magé oferece rede de atenção à saúde mental. Unidades são formadas por equipes multiprofissionais para o atendimento. - Reprodução.

Magé - A Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio (Iasp), com apoio da Organização Mundial de Saúde (OMS), celebra em 10 de setembro o “Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio” como forma de chamar atenção em todo o mundo para aumentar a conscientização sobre medidas para evitar novos casos. A cidade de Magé conta com uma rede de unidades que tratam especificamente da saúde mental, que sem a devida atenção pode ocasionar o suicídio.



A rede de atendimento voltado ao cuidado da saúde mental em Magé é formada pelos Centros de Atenção Psicossocial: CAPS AD – Álcool e outras Drogas, II Lídia Menezes, III de Piabetá e Infantojuvenil. As unidades são formadas por equipes multiprofissionais, que realizam atividades coletivas e individuais, além de tratamento médico.



“Qualquer pessoa pode procurar ajuda nos centros de atenção psicossocial. Basta procurar a unidade e solicitar o acolhimento que o processo de avaliação multiprofissional iniciará. As equipes multiprofissionais são compostas por psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, técnicos de Enfermagem, terapeutas ocupacionais, psicopedagogas, educadores físicos, médicos psiquiatras, oficineiros, farmacêuticos e apoio”, explicou a coordenadora de Saúde Mental, Michelle Medeiros.



No CAPS infantojuvenil, são atendidas crianças e adolescentes com até 18 anos. No CAPS AD, os atendimentos são voltados para adultos que fazem uso prejudicial de substâncias psicoativas.Já no CAPS II Lídia Menezes e no CAPS III de Piabetá, o serviço ofertado é de atendimento às pessoas adultas portadoras de transtornos mentais graves.



A diferença entre esses dois últimos é que no tipo III tem funcionamento por 24 horas de forma ininterrupta, podendo haver acolhimento noturno em leito de crise. Os CAPS tipo II funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Endereços – Complexo de Saúde Mental (Rua Hilda Portela, 165, Flexeiras, telefone 2633-1711); CAPS AD, CAPS II Lídia Menezes e Infantojuvenil (Rua Itaguaí, 130 – Flexeiras) e CAPS III Piabetá (Rua Amazonas, 591).