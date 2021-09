Nova frota de caminhões já está nas ruas de Magé para manutenção e modernização da iluminação pública da cidade. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 09/09/2021 20:19

Magé - Na última segunda-feira (06/09), a Prefeitura apresentou a nova frota de quatro caminhões com cestos hidráulicos de longo alcance para atuar no serviço de manutenção corretiva e preventiva e de modernização da iluminação pública. “Nossa cidade tem 30 mil pontos de luz e já restauramos, em oito meses de governo, 11 mil deles. Uma melhor iluminação pública é sinal de mais segurança e dignidade”, declarou o prefeito de Magé, Renato Cozzolino.



Ao todo, a Prefeitura conta com seis caminhões para o trabalho de recuperação dos pontos de luz. Até julho, quando a Secretaria de Infraestrutura divulgou o balanço do primeiro semestre das atividades, 6.350 pontos foram recuperados. Nos últimos três meses, foram 4.650 locais que receberam melhoria na iluminação. O secretário de Infraestrutura, Marcos Pereira, informou que as áreas da cidade com maior carência de iluminação eram Nova Marília, Barro Vermelho, Suruí, Mauá, Estrada da Conceição e Maurimárcia. “Esses locais também sofriam com a questão da Segurança Pública. Com a melhoria da iluminação, os moradores se sentem mais seguros”, avaliou.



Na modernização da iluminação pública, a Prefeitura divulgou que pretende instalar 3 mil pontos de luz de LED na cidade. “O LED vai possibilitar que a conta de luz da administração municipal sofra uma redução imediata de 10%”, garantiu Pereira.



O coordenador Geral de Serviços Públicos de Iluminação, Gustavo Almeida comentou que o trabalho da equipe de 12 eletricistas e oito ajudantes tem sido intenso. “Muitas vezes saímos com a missão de recuperar 50 pontos em um só dia. E olha que fazemos também serviço de poda de árvores.” Ele listou o roubo de cabos de energia como um sério problema para a iluminação pública em Magé. Nas últimas semanas, 600 metros foram roubados em Maringá e 400 m, na Avenida Ayrton Senna. “Um gasto alto para os cofres públicos”, lamentou.



A Secretaria Municipal de Infraestrutura conta ainda, desde abril, com dez novos caminhões compactadores para a coleta de lixo em todo o município.