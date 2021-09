Magé marca 7 de setembro com apresentação de bandas marciais em live. - Divulgação.

Magé - Pela segunda vez sem desfile cívico no 7 de setembro, a Prefeitura de Magé realizou uma live para marcar a data e levar as tradicionais apresentações para a população. Devido à pandemia, o desfile que seria na rua foi para o Ginásio Poliesportivo Nelson Ferreira Lima, em Pau Grande, com transmissão ao vivo e simultânea nos canais oficiais pelo Facebook e Youtube do governo municipal.



“Essa homenagem cívica no dia 7 de setembro já faz parte da cultura do povo brasileiro. Nossos alunos não podem estar nas ruas, mas de alguma forma, desejamos fazer deste momento, algo que ficasse marcado”, afirma a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.



A abertura contou com a presença da septuagenária banda da Sociedade Musical Santa Cecília, seguida das crianças do projeto “É pra Dançar” da escola municipal Professor Daniel Soares Silva. Por fim, as bandas marciais dos colégios Alfredo Balthazar da Silveira, José Veríssimo, além da estreia da Banda Marcial Municipal Barão de Mauá da Fundação Educacional e Cultural de Magé. As crianças da Escola Municipal Mané Garrincha, aos comandos da diretora Lídia Borges, também contribuíram com a data se apresentando na execução do Hino da Independência.



“Nossa banda tem 73 anos de vida de maneira ininterrupta. A Santa Cecília vem de gerações, meu pai foi fundador e hoje estou presidente, mas também sou músico. Não podemos deixar essa geração acabar e o nosso trabalho é tirar essas crianças das ruas e levar para a cultura”, conta Julio César, presidente da banda.



O evento contou com a presença dos secretários de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara; de Comunicação e Eventos Bruno Lourenço; e da secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.



“Para não deixar essa data em branco, a secretária Sandra Ramaldo nos procurou falando do desejo de fazer algo para lembrar esse momento importante. Construímos juntos essa live da melhor maneira possível, para que, em casa e com segurança, todos possam fazer parte desse momento cívico de amor ao nosso país”, frisou o secretário de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço.