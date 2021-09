Polícia Civil realiza operação contra milícia em Magé.Três farmácias são suspeitas de comercialização ilegal de medicamentos e lavar dinheiro para a milícia. - Reprodução.

Polícia Civil realiza operação contra milícia em Magé.Três farmácias são suspeitas de comercialização ilegal de medicamentos e lavar dinheiro para a milícia.Reprodução.

Publicado 09/09/2021 08:31 | Atualizado 09/09/2021 15:32

Magé - Policiais civis da 65ª DP (Magé), com apoio de agentes da 66ª DP (Piabetá), realizaram, nesta quarta-feira (08/09), uma operação para reprimir a comercialização ilegal de medicamentos por farmácias suspeitas de lavar dinheiro para a milícia em Magé. A ação teve como alvo três filiais de uma rede e contou com a presença de fiscais do Conselho Regional de Farmácia (CRF/RJ).

Nos estabelecimentos foram constatadas violações de diversas normas sanitárias e profissionais. Além disso, os agentes apreenderam medicamentos sem nota fiscal, sugerindo a prática de crime de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

As investigações prosseguem para elucidar todos os crimes praticados, a estrutura criminosa e a desarticular o braço financeiro da milícia.