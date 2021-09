Inscrição para empreendedores que queiram participar do projeto será feita a partir da próxima segunda-feira (13). - Divulgação.

Inscrição para empreendedores que queiram participar do projeto será feita a partir da próxima segunda-feira (13).Divulgação.

Publicado 10/09/2021 12:39

Magé - A Prefeitura de Magé está convocando artesãos, cervejeiros e donos de food trucks para participarem do projeto “Arte na Praça – Edição Píer da Piedade” no dia 19 de setembro. As inscrições serão feitas entre os dias 13 e 16 das 9h às 15h, no Ginásio Poliesportivo Natália Barreiros, no BNH, em Magé.

Segundo o secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Geilton Câmara, o foco do chamamento será para produtos artesanais, para valorizar os artesãos da cidade.



“O Projeto Arte na Praça já é um sucesso no sexto distrito e agora vamos fazer uma edição no Píer da Piedade, um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Nossa proposta é valorizar os artesãos e os empreendedores da cidade e fazer a economia da cidade girar, promovendo esses eventos. Por isso criamos um chamamento para o evento que será realizado ainda este mês”, explica Geilton.



Para o artesanato serão aceitos produtos, como costura, bordados, mandalas, acessórios, roupas, itens de decoração, jardinagem e fabricados manualmente. No caso de alimentos prontos: pães, bolos e doces artesanais. Já os foodtrucks: churrascos, hambúrgueres, churros e outros alimentos preparados na hora. Para os beer trucks, somente cervejas artesanais.



“Não há taxa de inscrição para participar do projeto. O interessado deve fazer inscrição no poliesportivo do BNH, em Magé, entre os dias 13 e 16, porque no dia 17 divulgaremos as normas de participação para os selecionados. Os documentos para inscrição são: identidade, CPF, comprovante de residência e carteirinha de artesão, se tiver”, finaliza o secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade.