Atendimento acontece em todos os 15 polos de vacinação do município de Magé.Reprodução.

Publicado 13/09/2021 10:47

Magé - A vacinação contra a Covid-19 segue em avanço a cada semana. A cidade vacina com a 1° dose nesta segunda-feira (13), pessoas com 18 anos ou mais sem comorbidades e gestantes, puérperas e lactantes com bebês até 12 meses (com documento do bebê e laudo médico).A imunização deste público acontece nas USFs Polos de Vacinação das 9h às 14h, no Centro de Imunização das 8h às 17h e na Super Tenda 24 horas.



A 1ª dose acontece para adolescentes com comorbidades a partir dos 12 anos com HIV, Síndrome de Down, em tratamento de câncer, transplantados, gestantes e puérperas (até 45 dias pós parto), anemia falciforme, diabetes tipo 01 (em uso de insulina), paciente renal crônico, hipertensos (grau 3), cardiopatas, DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), obesidade mórbida, lesão de órgãos e deficiência permanente, nos polos de vacinação das 9h às 14h, no Centro de Imunização das 8h às 17h e na Super Tenda 24 horas.



A 2ª dose para quem estiver no período indicado no comprovante de vacinação, também nas USFs polos de vacinação das 9h às 14h, no Centro de Imunização das 8h às 17h e na Super Tenda 24 horas.



2ª dose antecipação AstraZeneca: quem tomou a 1ª dose há oito semanas ou mais. USFs polos de vacinação das 9h às 14h, Centro de Imunização das 8h às 17h e Super Tenda 24 horas.



2ª dose Coronavac: somente no Centro de Imunização das 8h às 16h.



2ª dose - Intercambialidade em Gestantes, puérperas e pessoas com trombocitopenia com 18 anos ou mais que tomaram a 1ª dose de AstraZeneca e aceitam tomar a 2ª dose de outro laboratório, no Centro de Imunização 8h às 16h.



3ª DOSE (reforço) para idosos com 80 anos ou mais, nas USFs polos de vacinação das 9h às 14h, Centro de Imunização das 8h às 17h e Super Tenda 24 horas.

Polos de vacinação:



Atendimento das 9h às 14h

USF Barbuda – Rua Dona Joaninha, s/nº – Barbuda

USF Andorinhas – Rua Waldemar Colombo

USF Jardim Esmeralda – Rua do Sapotizeiro, s/nº – Jardim Esmeralda

USF Cachoeirinha – Estrada Municipal Antônio Além Bergara, nº 3.150

USF Partido – Rua José Zarzur, 142 – Lote 13/21 Quadra 20 – Suruí

USF Praia do Anil – Rua Roberto Silveira, s/nº – Praia do Anil

USF Ypiranga – Estrada Real de Mauá, s/nº – Ypiranga

USF Buraco da Onça – Av. Roberto Silveira, nº 560 – Buraco da Onça

USF Guarani I – Rua Janete, nº 08 – Piabetá

USF Maurimárcia – Rua do Canal, s/nº – Maurimárcia

USF Pau Grande – Rua Antonio Ribeiro Seabra, s/nº – Pau Grande

USF Jardim Nazareno – Alameda Luizinha, 178 – Jardim Nazareno

USF Serrana I – Rua do Sapateiro, s/nº – Vila Serrana

CEO Piabetá – Rua Caramuru, 108 – Piabetá



Centro de Imunização

Atendimento das 8h às 17h

Rua Getúlio Pereira, s/nº – atrás do Hospital Municipal de Magé



Super Tenda

Atendimento 24 horas

Praça 7 de Setembro - Piabetá