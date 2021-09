Assinatura do Termo de Cooperação Técnica com o Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis (IMCP) para criação do coral municipal, aconteceu nesta segunda (13), na Prefeitura de Magé. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 13/09/2021 20:41

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Fundação Educacional e Cultural de Magé (FECM), assinou nesta segunda-feira (13) o Termo de Cooperação Técnica com o Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis (IMCP) para criação do coral municipal.

“A nossa parceria e colaboração será principalmente na parte técnica, porque o nosso coro tem uma vasta experiência com toda nossa equipe de professores e dos regentes Marcos Aurélio Lischt e Marcelo Vizeli. Vamos colocar o que já temos a serviço da Prefeitura. É uma alegria esse reconhecimento de acreditar no nosso projeto que vai fazer 80 anos. Nos honra muito contribuir com o que temos para oferecer”, conta o frei e presidente do IMCP, Marcos Antônio de Andrade.

O coral municipal contará inicialmente com adultos e a FECM vai oferecer capacitação técnica para crianças que farão parte do coral nos próximos anos.

“A ideia é iniciarmos com um coral para adulto e para o próximo ano iniciar as aulas das crianças pela parte teórica, como leitura de partitura e toda essa teoria musical para elas crescerem nesse meio. Depois de três a quatro anos, as crianças já estão prontas para formar o coral infantil tanto na teoria quanto, na prática. Vamos primeiro formar nosso corpo técnico junto ao Instituto dos Canarinhos de Petrópolis e conversar com profissionais da cidade ou das cidades vizinhas para compor nosso corpo técnico”, explica Luiz Otávio Rosário, presidente da FECM.

As inscrições para participar do coral serão feitas em breve pelo site oficial da Prefeitura. “Depois que o corpo técnico estiver definido, vamos abrir as inscrições pelo site da Prefeitura para fazer as audições e montar o coral misto adulto para pessoas a partir dos 16 anos”, finaliza Luiz Otávio.