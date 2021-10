Magé inicia primeira edição dos Jogos Estudantis 2021.Cerimônia de abertura reuniu colégios públicos e particulares neste domingo (24). - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 25/10/2021 15:44

Magé – Em cerimônia realizada na manhã deste domingo (24), no Ginásio Poliesportivo Nelson Ferreira Lima, a Prefeitura de Magé deu início aos Jogos Estudantis Mageenses 2021. O torneio esportivo reúne pela primeira vez escolas públicas e privadas de Magé em uma disputa com o objetivo de desenvolver a prática esportiva nos jovens mageenses.



“É um evento muito importante lembrar de tudo o que passamos durante a pandemia. Começamos o ano sem expectativa de retorno das aulas presenciais e com os poliesportivos todos fechados. Hoje podemos ver as escolas todas cheias e os poliesportivos com diversas atividades. Estar aqui abrindo os Jogos Estudantis é uma honra para mim, uma vitória e uma conquista de todos os mageenses. Eu fico muito feliz em ver a alegria no olhar de todas essas crianças”, disse o prefeito Renato Cozzolino, que participou da mesa de abertura dos Jogos.



Além do prefeito, estiveram na cerimônia de abertura a primeira-dama Lara Torres, os secretários municipais de Esporte Geilton Câmara; de Comunicação Bruno Lourenço, de Segurança Pública André Lopes; a subsecretária de Educação Rita de Cássia Rodrigues e a professora convidada Jane Cozzolino.



“É uma oportunidade única para várias crianças, que muitas vezes não praticam nenhuma atividade e não têm o costume da prática esportiva. Esses estudantes deixam um legado na escola, representando a bandeira do seu colégio. Nosso governo trabalha em prol da inclusão de todos, por isso decidimos convidar escolas municipais e também particulares. Para o próximo ano vamos implantar também os parajogos, para alunos com deficiência”, explicou o secretário de Esporte, Geilton Câmara.



A abertura dos Jogos teve início com a apresentação da Banda Marcial Municipal Barão de Mauá, sob o comando do maestro Higor Souza, que tocou durante a entrada das delegações que estiveram presente neste primeiro dia: Escola Municipal Comendador Délio Pereira Sampaio, E.M. Denise Malinosky, E.M. Geralda Izaura Ferreira Telles, E.M. Bruno Rodrigues, C.E. Cozzolino de Piabetá, C.E. Cozzolino de Fragoso, Colégio Millennium, I.E. Gonçalves Rocha, C.E. Andrade Velasco, I.E. Gomes da Cruz e C.E. Chagas Fernandes.



Após a entrada das delegações, os alunos realizaram um Flash Mob sob a condução da professora Jéssica Nascimento, precedendo um dos momentos mais importantes dos Jogos Estudantis: o acendimento da pira. Para este momento, carregaram a tocha a paratleta de natação do Vasco da Gama, Pérola Maria, e o aluno incluso Lucas Vieira, da E.M. Gandur Assed. O encerramento da cerimônia contou com o juramento esportivo dos atletas, dando início aos Jogos com a disputa das eliminatórias da modalidade de futsal sub-11.



“É um orgulho estarmos iniciando esses jogos após tantas dificuldades enfrentadas pelo sistema educacional durante a pandemia. Sabemos o quanto é importante para nossos alunos, porque trazem uma mudança na vida deles, já que muitos alunos nem sabem o potencial esportivo que tem. Estamos muito felizes e esperamos que esses Jogos contribuam para toda nossa comunidade escolar”, finalizou Rita de Cássia Rodrigues, subsecretária de Educação e Cultura.

