Artesãos de Magé recebem certificados de capacitação do Sebrae. - Divulgação/Phelipe Santos.

Artesãos de Magé recebem certificados de capacitação do Sebrae.Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 28/10/2021 18:37

Magé - A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda e a Fundação Cultural e Educacional de Magé realizaram, na última quarta-feira (27/10), uma cerimônia de entrega de certificados de participação em palestra gratuita do Sebrae para mais de 30 artesãos cadastrados pela Prefeitura de Magé. Os profissionais receberam, através da palestra do Sebrae, informações sobre os benefícios da formalização como Microempreendedor Individual (MEI), como direitos previdenciários, solicitação de empréstimos e negociação de descontos por ter CNPJ, entre outras.

Durante o evento, o secretário municipal de Trabalho, Fernando Cozzolino, anunciou outras novidades de capacitação para a categoria.“Quero dar boas notícias para os artesãos. Fiquem atentos porque já fechamos com o Sebrae mais duas capacitações sobre Marketing Digital e Educação Financeira. A categoria precisa se qualificar cada vez mais para consolidar as atividades como negócio. Em breve, vamos divulgar todas as informações”, revelou o secretário.

Os artesãos salientaram a importância das qualificações oferecidas pelo Sebrae através da Prefeitura de Magé.

“A palestra sobre formalização como MEI foi fundamental para a nossa atividade. Precisamos aprender cada vez para expandir nosso negócio. Quero agradecer a oportunidade que abriu muitas portas para todos que participaram. Estou vendo meu sonho virar realidade”, disse empolgada Cristiane Cunha que comercializa vasinhos com suculentas com o marido.

“Foi realmente uma ótima iniciativa. Só me formalizei a partir da palestra, além de ter estabelecido maior integração com meus clientes através da internet. Abri até um site do meu trabalho e estou vendendo meus produtos para lojas”, contou Kauã Barreto que faz arte em vidro como aquários e outros itens.

A secretária municipal de Educação e Cultural e presidente da Fundação Cultural e Educacional de Magé, Sandra Ramaldo, aproveitou também para anunciar mais novidades para os artesãos.“O caminho é mesmo este: o estudo, a capacitação, por isso quero dizer que vocês podem confiar e nos cobrar. Vamos abrir novas feiras em Mauá e no Centro de Magé, e os feirantes que já atuam em Piabetá aos sábados vão ganhar novas barracas e sem custo de aluguel por elas”, disse a secretária.