Com os criminosos foram encontrados 39 envelopes de maconha, três de cocaína e 55 pedras de crack. - Divulgação/PM RJ.

Publicado 28/10/2021 10:07 | Atualizado 28/10/2021 18:18

Magé - Policiais do 34° BPM de Magé prenderam na noite desta quarta-feira (27/10), durante uma operação, dois traficantes de drogas em Magé.

De acordo com os agentes, com os criminosos foram encontrados 39 envelopes de maconha, três de cocaína e 55 pedras de crack. A ocorrência foi encaminhada a 65ªDP onde os dois homens permaneceram presos e o material apreendido.

Denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 2253-1177. Nesse número, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.