Além de ser crime, o furto coloca a população em risco.Mulher responsável pelo galpão foi presa em flagrante.Divilgação/Polícia Civil RJ.

Publicado 27/10/2021 17:22 | Atualizado 27/10/2021 17:31

Magé - Policiais civis da 65ª DP (Magé) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (26/10), uma mulher pelo crime de receptação qualificada. Ela foi capturada no bairro Saco, em Magé, após trabalho de inteligência e monitoramento.

Segundo as investigações, a mulher é dona de um ferro velho situado no mesmo bairro, e tinha em depósito farta quantidade de cabos de energia elétrica da rede de concessionária que fornece energia na cidade, além de vestígios de cabos já queimados para a extração de cobre e alumínio.

A ação contou com apoio do setor de Segurança Empresarial da Enel Rio e teve como fim a repressão à subtração e à receptação de materiais de rede elétrica, que têm causado muitos transtornos à população. A mulher será encaminhada para o sistema penitenciário onde estará à disposição da Justiça.

Além de ser crime, o furto de equipamentos afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia.

Conforme informações da Enel, para conscientizar a população sobre os perigos do furto de energia e de equipamentos da rede elétrica, a empresa realiza, além dos operativos, diversos projetos sociais em comunidades, com informações sobre o uso eficiente de energia elétrica, programas para geração de emprego e renda e revisão gratuita de instalações elétricas de consumidores com menor poder aquisitivo.

Os clientes que quiserem denunciar o furto de cabos e outros equipamentos podem fazê-lo pela internet: https://www.enel.com.br ou pelo aplicativo Enel Rio. Não é necessário se identificar.