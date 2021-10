65ª DP (Magé). - Reprodução.

Publicado 26/10/2021 21:47

Policiais civis da 65ª DP (Magé) com apoio da Corregedoria da Polícia Militar, prenderam, nesta segunda-feira (25/10), um policial militar pelo crime de homicídio duplamente qualificado. Diogo Rodrigues de Britto foi preso, após trabalho de inteligência e monitoramento.



De acordo com os agentes, contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva. O crime ocorreu na madrugada do dia 21 de junho de 2021, em Magé, após uma discussão em um pagode. O criminoso saiu do evento e aguardou a vítima em uma esquina próxima, surpreendendo-a com um tiro nas costas quando ela ia para casa. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O preso foi encaminhado para o sistema penitenciário onde ficará à disposição da Justiça.