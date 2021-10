Magé homenageia dentistas da rede de saúde municipal. Município comemora a abertura de mais cinco consultórios odontológicos, 20 mil atendimentos e mais de 2 mil cirurgias realizadas em 2021. - Divulgação.

Publicado 25/10/2021 15:59

Magé - A Prefeitura Municipal de Magé prestou uma homenagem na manhã desta segunda-feira (25/10) aos dentistas da rede de saúde municipal pelo Dia do Dentista, com um café da manhã no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) em Piabetá. O momento também para celebrou a abertura de mais cinco consultórios odontológicos, 20 mil atendimentos e mais de 2 mil cirurgias realizadas só neste ano.

“O programa de odontologia está lindo, é um projeto crescente. Estamos conseguindo atender bastante a nossa população. Estamos fazendo de tudo para aumentar nossa gama de referenciados e cuidar da saúde bucal de todos. Gostaria de parabenizar aos profissionais pelo trabalho e pelo dia do dentista”, afirma a secretária de Saúde, Larissa Storte.



Para utilizar os serviços odontológicos públicos de Magé, basta ir a uma das Unidades de Saúde da Família e a equipe responsável encaminhará o paciente para o CEO, caso seja necessário o atendimento com especialidades. Atualmente, 18 USFs realizam atendimento odontológico.



“Temos profissionais para atender necessidades especiais, bucomaxilo, endodontia e pediatras. Aqui também trabalhamos com emergência. Mesmo quando o paciente não está agendado e sofre de dor, nós temos profissionais para tratar das emergências.”, enfatiza a diretora do CEO Piabetá, Sônia Barreto.



Estiveram presentes no evento o secretário de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço, e representando o Legislativo Municipal, o vereador Arthur Cozzolino.