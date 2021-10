Polícia prende acusado de furto de energia e agressão a funcionário de concessionária de energia em Magé. - Divulgação.

Publicado 26/10/2021 16:43

Magé - Policiais civis da 65ª DP (Magé) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (25/10), um homem pelos crimes de lesão corporal e furto de energia. Ele foi capturado no bairro Santo Aleixo, em Magé.

Segundo os agentes, funcionários de uma concessionária de energia realizavam vistoria em imóveis no município, quando constataram que a residência do homem possuía uma ligação direta de energia, sem passar pelo medidor. Durante a inspeção, o criminoso ameaçou o funcionário e o agrediu com um soco no rosto. A delegacia foi acionada e também localizou na casa dele diversos acessórios de arma de fogo, como silenciador e lunetas próprias para serem acoplados em armamentos.

Os equipamentos foram encaminhados para perícia e um inquérito foi aberto para apurar outros crimes.