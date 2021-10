66ª DP (Piabetá). - Reprodução.

66ª DP (Piabetá).Reprodução.

Publicado 27/10/2021 17:25

Magé - Policiais civis da 66ª DP (Piabetá) realizaram, na manhã desta quarta-feira (27/10), uma ação contra autores de roubos em Magé, na Baixada Fluminense. Batizada de Piabetá Mais Segura, a operação prendeu quatro criminosos.

Segundo as investigações, dois deles teriam praticado ao menos dois roubos em interior de coletivos, com emprego de arma de fogo. Outro dos ladrões teria levado os aparelhos de celular de três vítimas. Já o quarto criminoso seria o autor de dois assaltos, com emprego de arma de fogo, a um posto de gasolina.

O setor de inteligência, após cruzamento de dados, informações recebidas pelo WhatsApp da unidade e consultas em fontes abertas, pôde localizar os criminosos, o que permitiu a operação desta quarta-feira. Todos os mandados de prisão foram cumpridos.