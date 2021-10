Piabetá recebe campanha de doação de sangue em novembro. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 27/10/2021 20:40

Magé - A Super Tenda 24h, em Piabetá, recebe no dia 18 de novembro, mais uma edição da campanha de doação de sangue realizada pela parceria entre a Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Saúde, e o Hemorio. A ação será realizada das 10h às 15h.

A coleta externa é de grande importância para o município pela necessidade crescente de abastecer os estoques do banco de sangue. “O ideal é termos de 30 a 40 bolsas de sangue em nossas geladeiras para atender todas as oito unidades públicas de urgência e emergência da rede municipal de saúde. Nosso banco de sangue atende ainda 45 pacientes de doença falciforme em tratamento no município”, explicou o coordenador da Agência Transfusional de Magé, Alexsandro do Nascimento.

Seguindo os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, todas as medidas preventivas serão adotadas para a proteção dos doadores e dos profissionais de saúde. Além disso, o serviço de testagem e vacinação não funcionará na Super Tenda durante o período de doação.

Conforme as orientações dos laboratórios de imunização, aquele que tomaram a vacina contra a Covid-19 devem aguardar um período para doar sangue. Quem se vacinou com Coronavac está inapto a doar por 48 horas, e quem se imunizou com Astrazeneca, Pfizer e Janssen deve aguardar 7 dias para doar.

Algumas condições básicas para doar sangue são: estar bem de saúde; pesar acima de 50kg; ter entre 16 e 69 anos de idade; apresentar documento de identificação original com foto; não estar em jejum e evitar alimentos gordurosos por 4 horas antes. Pessoas que tiveram contato com caso suspeito de Covid-19 ou tiveram a doença de forma leve, ficam inaptas por 30 dias após a cura, enquanto pessoas que tiveram a forma grave ficam inaptas por 1 ano.