IV Conferência Municipal do Ambiente, Recursos Naturais e Saneamento Básico de Magé acontece dia 01/12. - Divulgação.

Publicado 28/10/2021 18:43

Magé - A Prefeitura de Magé abre inscrições da www.mage.rj.gov.brda cidade a partir do próximo dia 3 de novembro. As instituições representantes da sociedade civil organizada interessadas em participar podem se inscrever até o dia 12/11.

Segundo a prefeitura, na primeira fase poderão ser inscritos dois titulares e dois suplentes de cada entidade. No dia 16/11, será divulgado um resultado parcial. Entre os dias 16 e 23/11, haverá um prazo para que as instituições não contempladas recorram. O resultado final será divulgado no dia 25/11. A conferência acontece no dia 01/12 na Câmara de Vereadores e terá como tema “Magé 2030”.

No caso das entidades, a inscrição poderá ser feita através de um link que será disponibilizado no site oficial da Prefeitura ( www.mage.rj.gov.br ) no dia 3/11. As instituições que desejarem também podem fazer a inscrição na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na Estrada das Margaridas, s/n, em Santa Dalila. O atendimento acontecerá de segunda a sexta, das 10h às 16h. Para o público em geral, as inscrições começarão um pouco mais tarde, no dia 16/11, e vão até 29/11. As vagas serão limitadas e dependerão da quantidade de titulares inscritos pelas entidades representantes da sociedade civil.

Magé 2030: IV Conferência Municipal do Ambiente, Recursos Naturais e Saneamento Básico

A Conferência do Ambiente, Recursos Naturais e Saneamento Básico de Magé pretende discutir quatro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) apresentados pela Organização das Nações Unidas (ONU) para melhorar o clima no mundo até o ano de 2030. Os ODS que serão debatidos são: água potável e saneamento; cidades e comunidades sustentáveis; vida terrestre; e ações contra a mudança global do clima. A IV Conferência foi convocada pelo prefeito Renato Cozzolino, através do Decreto 3.501, de 24 de setembro.