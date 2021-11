Mageense é bronze em mundial de Kickboxing na Itália. - Divulgação.

Magé - Maria Eduarda Costa, atleta de 22 anos, viajou até a Europa para disputar o Campeonato Mundial de Kickboxing e trouxe o terceiro lugar para Magé. Ela é uma das 36 pessoas beneficiadas pelo Programa Municipal Bolsa-Atleta. O evento aconteceu entre os dias 14 e 24 de outubro, em Veneza, na Itália, e a classificação aconteceu por etapas. “Fiquei invicta em 2019, fui campeã brasileira e campeã Sul-Americana em Lima, no Peru. Participei de todo o circuito amador, ficando em primeiro lugar do ranking da minha categoria, fui eleita melhor atleta do ano em duas modalidades e eleita atleta mais eficiente no feminino,” conta Maria Eduarda.

Nas oitavas de final, Maria venceu uma atleta do Canadá com alguma vantagem, nas quartas enfrentou a vice-campeã do mundo, atleta da Polônia “sai vitoriosa depois de uma guerra”. Na semifinal, perdeu para a atleta turca que foi a campeã do torneio em uma luta apertada, por apenas dois pontos de diferença. “A caminhada foi dura, treinos exaustivos, dieta regrada, investimento financeiro, preparação física, preparação mental. Foi uma experiência incrível e ser a terceira melhor do mundo é uma enorme conquista para mim”, detalha.

O prefeito Renato Cozzolino parabenizou a atleta pela conquista. “Em Magé temos diversos atletas com talento e qualidade esperando uma oportunidade de brilhar. Estaremos sempre dispostos a ajudar a realizar estes sonhos e levar o nome do município para todos os cantos do mundo através do esporte", afirma o prefeito.

Bolsa-Atleta

O decreto municipal nº 3.499/2021 regulamentou a concessão de 36 bolsas, sendo 12 para os atletas amadores no valor de R$ 450; 12 para a modalidade estadual no valor de R$ 900; oito para a nacional no valor de R$ 1.800, e mais quatro para a categoria internacional no valor de R$ 2.700. A concessão tem vigência até 31 de dezembro de 2021 e os beneficiários receberão o auxílio até 10º útil de cada mês.

“A Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer e Terceira-Idade está sempre aberta para receber os atletas do município. Estamos trabalhando para mudar a realidade do esporte de Magé,” finaliza o secretário da pasta, Geilton Camara.