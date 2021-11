O prefeito de Magé, Renato Cozzolino, esteve no local durante a tarde, acompanhado da primeira-dama Lara Torres. - Eduardo Campos / Divulgação.

O prefeito de Magé, Renato Cozzolino, esteve no local durante a tarde, acompanhado da primeira-dama Lara Torres.Eduardo Campos / Divulgação.

Publicado 31/10/2021 13:06 | Atualizado 01/11/2021 14:22

Magé - A Prefeitura de Magé realizou durante o sábado a ação ‘Magé Para Elas’ em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Com objetivo de acolher, informar e orientar as mulheres vítimas de violência doméstica, o Ônibus Lilás ofereceu atendimento privado e sob sigilo de assistente social, psicóloga e advogada, e a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos levou outras atividades voltadas para as mulheres. O prefeito de Magé, Renato Cozzolino, esteve no local durante a tarde, acompanhado da primeira-dama Lara Torres, e garantiu que o público feminino pode esperar muito mais de seu Governo. “As mulheres são prioridade”, disse.



O prefeito acrescentou que a principal intenção do Magé para Elas foi contribuir para dar um basta na violência doméstica: “Toda mulher merece respeito e cuidado. Além da questão da violência, aproveitamos também para oferecer serviços de retirada de segunda via de documentos e atendimentos voltados para a beleza feminina”. Um dos serviços mais procurados do dia foi o do Ônibus Lilás. Trazido pelo Governo do Estado, o veículo é um escritório ambulante de acolhimento às mulheres vítimas de violência, que, nos últimos quatro meses, realizou cerca de 5 mil atendimentos.



O secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal, participou do evento: “O governador Cláudio Castro liberou R$ 5 milhões para a rede de acolhimento social em todo o estado”, garantiu.



A cuidadora de idosos Viviane Cristina, de 28 anos, esteve presente e passou pelo Salão de Embelezamento montado em um dos setores do projeto. “A gente se sente mais bonita e as pessoas passam a valorizar mais. É ótimo o que a Prefeitura está fazendo aqui hoje, me sinto empoderada”, agradeceu Viviane.



A Secretária Municipal de Assistência Social de Magé, Flávia Gomes ressaltou que era dessa forma que ela queria que todas as mulheres saíssem do evento: “Espero que toda mulher que vier aqui se sinta mais forte e conheça os seus direitos para denunciar o que for preciso”.



O Magé para Elas contou ainda com a participação do Sine Piabetá; da Secretaria Municipal de Saúde, com serviços de informação sobre hipertensão e diabetes e pesagem do Bolsa Família, dentre outros; dos Creas; do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti); do CadÚnico; do Cras Vila Inhomirim I; e do Espaço da Beleza. Estiveram no evento os secretários municipais de Esporte, Geilton Câmara; de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço; de Segurança Pública, André Lopes; e de Proteção e Defesa Civil, José Amaral Filho.