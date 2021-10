Palácio Anchieta comemora 72 anos em Magé. - Reprodução.

Palácio Anchieta comemora 72 anos em Magé.Reprodução.

Publicado 30/10/2021 16:47

Magé - A Prefeitura de Magé celebrou nesta sexta-feira (29) o aniversário de 72 anos do Palácio Anchieta, sede do governo municipal, com uma cerimônia que reuniu autoridades e servidores da cidade. Inaugurado em 22 de outubro de 1949, o prédio foi construído pelo prefeito da época, José Ullmann Junior, e recebeu este nome em homenagem ao Padre José de Anchieta, figura representativa da fé do povo de Magé.



“Quando eu assumi a Prefeitura, os primeiros meses foram difíceis. Nós chegávamos cedo e saíamos muito tarde. Um dia uma pessoa que trabalha comigo, disse: - Vamos morar nesse prédio, porque estou chegando em casa às duas da manhã quase todos os dias. Eu falava que ia transformar esse palácio num museu, mas hoje como prefeito voltei atrás, por esse prédio ser um símbolo do município e a Prefeitura não pode mudar de local. Esse é um patrimônio histórico que precisa ser valorizado por todos”, ressalta o prefeito Renato Cozzolino.



O prédio foi construído após uma tempestade que danificou alguns prédios, dentre eles o que servia como sede para a Prefeitura, localizado na época no terreno que hoje abriga a delegacia de Polícia. O local também é palco da história de Magé.



Durante a cerimônia, o secretário de Governo, Vinicius Cozzolino, parabenizou os funcionários presentes pelo Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de Outubro, e destacou que o direito dos servidores estão sendo garantidos.



“O Palácio Anchieta é um patrimônio e quando falamos dele lembramos dos nossos servidores, afinal ninguém faz nada sozinho. E, isso me faz lembrar todas as conquistas que a nossa gestão tem conseguido para o funcionalismo público. Quando assumimos a cidade, mapeamos algumas ações e a primeira delas foi uma ação judicial sobre o anuênio e nós não recorremos, porque isso é direito. Trocamos o nosso sistema e já fizemos o enquadramento de milhares de funcionários. Antes isso era privilégio de alguns, agora é direito de todos. Quero destacar essa virada de página do município em nove meses e parabenizar a todos que nos ajudam a fazer a cidade se desenvolver”, disse Vinicius.



A aposentada e servidora mais antiga do município, Nilcéa Maria Ullmann, de 96 anos, tia do prefeito que construiu o prédio estava na cerimônia e agradeceu a todos pelo carinho. “Estou muito feliz de estar aqui, me passa um filme na cabeça de tudo que vivi, mas tenho muito orgulho de ser servidora pública de Magé”, diz.



O evento contou ainda com a apresentação dos músicos do Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a secretária da pasta, Sandra Ramaldo; o secretário de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço, e o secretário de Administração, Jocelino Cabral.