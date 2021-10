Parque Barão de Mauá terá sede com alojamento e observatório de pássaros. - Divulgação.

Publicado 29/10/2021 15:41

Magé - A Prefeitura de Magé anunciou na noite desta quinta-feira (28), o projeto de revitalização do Parque Natural Municipal Barão de Mauá (PNMBM), no bairro Ipiranga, no quinto distrito de Guia de Pacobaíba. Através das secretarias municipais de Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo (SMHU), o novo PNMBM terá sede com alojamento para pesquisadores, centro de exposição, lanchonete, banheiros públicos e um observatório de aves. As trilhas dentro da unidade de conservação também serão reestruturadas e ficarão acima da maré e do chão do manguezal. “O projeto de revitalização será pioneiro em Magé. A partir dele, vamos idealizar ações parecidas para as demais unidades, como o Horto Municipal, por exemplo”, comentou o secretário de Meio Ambiente, Sílvio Furtado.



Sílvio acredita que, com a nova estrutura, o parque, que tem cerca de 113 hectares, será um ponto de estudo importante para pesquisadores de todo o país e mesmo do mundo. Pensando nisso, o projeto previu a construção de uma sede com alojamento, copa e sala de vídeo conferência para receber os visitantes e estudiosos. Também será construído um observatório de pássaros em uma área de 166 m2 e cuja estrutura deverá ficar acima da copa das árvores mais altas.



De acordo com o educador ambiental Adeimantos Carlos da Silva, que trabalha no parque, o local recebe até 116 espécies de aves diferentes em rota migratória. “Além disso, há capivaras, micos e furões que frequentam a área. Isso sem falar nos diversos tipos de caranguejos, com destaque para o caranguejo-uçá”, informou.



Com previsão de início em 2022, as obras preveem também guarita, pérgola e pórtico de acesso que será construído na Rua Antônio Gomes de Oliveira. “Vamos implantar uma estrutura para atividades de educação ambiental ao ar livre com 58 m2 e próxima do início das trilhas”, anunciou o subsecretário de Meio Ambiente, Fernando Arnauth.



O projeto de revitalização do Parque Barão de Mauá foi apresentado no último dia 19 de outubro, quando a unidade realizou um evento para comemorar os seus nove anos de fundação. A iniciativa, que inclui ações do plano de manejo para a conservação do parque, contou com o apoio da ONG Guardiões do Mar.

Projeto de revitalização do Parque Natural Municipal Barão de Mauá. Divulgação.

Com previsão de início em 2022, projeto da Prefeitura de Magé prevê ainda centro de exposição, lanchonetes e banheiros públicos. Divulgação.