Ônibus Lilás estaciona em Piabetá neste sábado. Serão oferecidos serviços sociais e de saúde.Reprodução.

Publicado 29/10/2021 15:25

Magé - A Prefeitura de Magé realiza neste sábado (30), das 10h às 15h, a ação ‘Magé Para Elas’ em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Com objetivo de acolher, informar e orientar as mulheres vítimas de violência doméstica, o Ônibus Lilás que oferece atendimento privado e sob sigilo de assistente social, psicóloga e advogada vai estacionar na Praça 7 de Setembro, em Piabetá.

Através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos também serão ofertados serviços de acesso a documento civil; isenção para retirada de 2ª via de certidões de casamento, nascimento e óbito; isenção para 2ª via de identidade; e orientações sobre o Cadastro Único, que dá acesso a programas e serviços como Bolsa Família e ID Jovem. Para acesso aos serviços é necessário levar documentação como RG, CPF, comprovante de residência e certidão de nascimento, salvo em casos de necessidade de retirada de 2ª via do documento em questão.

A Secretaria de Saúde também estará presente oferecendo serviços como teste de glicemia, aferição de pressão arterial, planejamento sexual e reprodutivo, e agendamento de mamografia. E como toda mulher merece se cuidar, durante a ação também terá um espaço para atendimentos de beleza como massoterapia relaxante, design de sobrancelhas, maquiagem, corte de cabelo e trancista.