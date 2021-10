Vigilância Alimentar e Nutricional : Moradores de Magé ganham dicas de alimentação saudável. - Divulgação/Gilson Costa Jr.

Publicado 29/10/2021 18:52

Magé - O Departamento do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan) da Secretaria de Saúde de Magé finalizou, nesta sexta-feira (29), uma sequência de ações de conscientização nutricional e alimentar em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação. O encerramento na Unidade de Saúde da Família (USF) Guarani III foi marcado com uma palestra e café da manhã para os pacientes que estavam aguardando atendimento.

“Eu estava com excesso de peso e perdi 18kg somente com reeducação alimentar, aprendi a comer comida de qualidade. Tem sido ótimo essas palestras nas USFs, a chegada desse conhecimento nos ajuda muito. Hoje, por exemplo, a nutricionista nos deu a dica de reutilizar os talos das verduras”, conta a enfermeira Mara Salles.

As dicas da nutricionista Ana Beatriz Cardozo abrangeram todas as fases da alimentação, da produção caseira ao descarte e reutilização dos alimentos. A ideia, segundo ela, é fazer da alimentação um ciclo com afeto e carinho.

“É fácil e prático ter uma alimentação saudável, não precisa ser caro ou difícil. Uma dica que podemos aproveitar é ir às feiras livres e hortifrutis. É importante dar prioridade para alimentos da safra que são mais baratos e suculentos e consumi-los in natura. Não precisamos comprar produtos diet, light para ter uma alimentação saudável. Alimentação não é só ingerir nutrientes, a comida vem com lembranças, carinho e amor”, aconselha a nutricionista, Ana Beatriz.