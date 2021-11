Canta Magé: votação do público segue nesta segunda-feira (15). - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 15/11/2021 08:07 | Atualizado 15/11/2021 13:28

Magé - Começou no último sábado, as eliminatórias do Canta Magé, festival de cantores locais promovido pela Prefeitura. A primeira live eliminatória do concurso aconteceu, na quadra da Escola Municipal Geralda Izaura Ferreira Telles, e apresentada pelo secretário municipal de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço. O público poderá continuar votando nos seus cantores preferidos durante esta segunda-feira (15) no site mage.rj.gov.br, e os três com maior número de votos vão se juntar a Davi Araújo e Vitória Alves, escolhidos pelos jurados no sábado para seguirem na competição.

Devido aos problemas técnicos pelo excesso de acessos ao site da Prefeitura para votação no sábado, a coordenação do concurso tomou esta decisão para garantir direitos iguais a todos os participantes. Os nomes dos três mais votados pelo público da primeira live eliminatória serão divulgados no próprio site e nas redes sociais da Prefeitura nesta terça-feira (16).

Os cantores da primeira live eliminatória que ainda dependem dos votos do público para conquistar uma das cinco vagas deste grupo são os seguintes: Bernardo Teixeira, Cirineu, Dedé do Jota, Eluana Turl, Henrique Chaves, Ingrid Souza, Isa, Isaque Neube, Joana D’Arc, John, Lariza Costa, Monique Moura e Victor D’Castro.

O repertório escolhido pelos candidatos foi bem diversificado: rock nacional, música gospel, clássicos da Música Popular Brasileira, entre outros estilos musicais. As próximas lives eliminatórias (também com 15 candidatos cada) serão nos finais de semana seguintes de novembro (21 e 27), sempre às 15h, e com transmissão ao vivo pelo YouTube da Prefeitura.

O Canta Magé é uma iniciativa organizada pela Secretaria Municipal de Comunicação e Eventos em parceria com a Fundação Cultural e Educacional para dar oportunidade e valorizar os talentos da cidade.

A primeira live eliminatória contou com a presença do prefeito Renato Cozzolino, da primeira-dama Lara Torres, dos secretários municipais de Governo, Vinicius Cozzolino e Educação e Cultura, Sandra Ramaldo, vereadores e dos convidados dos candidatos, em número limitado por questões sanitárias da pandemia da Covid-19.