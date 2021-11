Procon Magé se reúne com Concessionária "Águas do Rio". - Divulgação.

Publicado 11/11/2021 20:56

Magé - O Procon Magé se reuniu com representantes do novo consórcio de distribuição de água e sistema de esgoto, águas do rio, nesta quarta-feira (10). A coordenadora do Procon, Renata Meirelles, falou sobre as exigências e diretrizes que a empresa deve tomar ao se instalar em Magé. “Solicitei que não fizessem inspeções unilaterais, que não cobrem a mais dos clientes e que, de maneira geral, não lesem o consumidor para que possamos ter uma parceria, mas sempre em prol do consumidor”, afirma renata.



Durante o encontro, o diretor-superintendente da regional na Baixada Fluminense, Cleyson Jacomini, reforçou o compromisso que a Águas do Rio tem com objetivo levar mais água de qualidade, elevar o nível de saúde e dignidade aos consumidores que sofrem com o desabastecimento constante.



“Estamos falando de água, que é algo tão essencial e, infelizmente, finito. Nossa intenção é levar esse bem para todos, mas é preciso gerir da melhor forma possível. Vai haver uma grande mudança de paradigmas, e eu tenho certeza de que será benéfico, principalmente para quem é desassistido”, disse Cleyson.