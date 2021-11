Magé estabelece novas regras para vacinação contra Covid-19. - Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 11/11/2021 15:02

Magé - A partir da próxima terça-feira (16) a imunização contra a Covid-19 terá mudanças para aplicação de segunda dose de Astrazeneca e para a dose de reforço para quem tomou pelo menos uma das doses necessárias em Magé. As informações foram divulgadas pela Coordenadoria de Imunização da Secretaria de Saúde do município.



Segundo as novas orientações da saúde mageense, a segunda dose de Astrazeneca, que antes era aplicada após 2 meses da primeira dose, foi antecipada para 30 dias. Já para a dose de reforço, pessoas que tomaram pelo menos uma das doses em Magé podem se vacinar após 5 meses da segunda dose ou dose única, independente da faixa etária ou grupo em que se encontram classificadas. Para pessoas com 55 anos ou mais, a dose de reforço segue sendo aplicada com 3 meses após a segunda dose.



Neste momento, a dose de reforço em Magé não será aplicada em pessoas que não receberam nenhuma dose na cidade, mesmo apresentando comprovante de residência. “Nós trabalhamos com números exatos e quem não tomou nenhuma dose em Magé não entrou no nosso registro, por isso neste momento não podemos garantir a dose de reforço para essas pessoas”, explicou o coordenador de Imunização, Henrique Moreira.