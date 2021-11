Magé capacita profissionais e conselheiros em direitos humanos. - Divulgação/Phelipe Santos.

Magé capacita profissionais e conselheiros em direitos humanos.Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 10/11/2021 17:03 | Atualizado 11/11/2021 14:49

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, iniciou, nesta quarta-feira (10), em parceria com a Subsecretaria Estadual de Promoção, Defesa e Garantia dos Direitos Humanos, a primeira capacitação dos profissionais que atuam nos equipamentos públicos e conselhos municipais. O primeiro dia da formação continuada foi em atenção especial à garantia dos direitos da população LGBTQIA+ e a luta contra a discriminação racial e a intolerância religiosa.

Segundo a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes, a capacitação faz parte do compromisso do governo do prefeito Renato Cozzolino em promover uma política igualitária de direitos humanos.

“É importantíssima esta iniciativa porque os profissionais dos CRAs, CREAS, conselheiros tutelares e dos outros conselhos de direitos devem estar aptos e capacitados para atender qualquer tipo de pessoa, seja relacionado à violência contra a mulher, idoso, criança, pessoa com deficiência e LGBTQIA+, de forma humanizada e que os direitos de todas as minorias sejam atendidos na prática”, disse a secretária destacando ainda que a inédita formação continuada na cidade é um primeiro passo para instituir uma política específica voltada para a comunidade de forma igualitária e prioritária no governo mageense.

A coordenadora do Centro de Cidadania LGBT Baixada I, Sharlene Rosa, comentou sobre a iniciativa.

“Fico feliz de estar em Magé, com o acolhimento e comprometimento do prefeito Renato Cozzolino, da secretária de Assistência Flávia Gomes e da primeira-dama Lara Torres, para ampliar os conhecimentos dos profissionais e conselheiros que atuam na ponta com a população“, ressaltou a coordenadora do Centro de Cidadania LGBT da Baixada, que fica em Duque de Caxias.

A formação continuada segue nesta quinta-feira (11) na Casa dos Conselhos, com equipe de assistente social, psicóloga, advogado e outros profissionais da Subsecretaria Estadual de Promoção, Defesa e Garantia dos Direitos Humanos.