O Prefeito de Magé, Renato Cozzolino, anunciou nesta terça-feira (10) ao lado da primeira-dama Lara Torres, uma série de mudanças na rodoviária de Piabetá. - Divulgação/Álvaro Carvalho.

O Prefeito de Magé, Renato Cozzolino, anunciou nesta terça-feira (10) ao lado da primeira-dama Lara Torres, uma série de mudanças na rodoviária de Piabetá.Divulgação/Álvaro Carvalho.

Publicado 10/11/2021 12:32 | Atualizado 10/11/2021 12:32

Magé - O Prefeito de Magé, Renato Cozzolino, anunciou nesta terça-feira (10) ao lado da primeira-dama Lara Torres, uma série de mudanças na rodoviária de Piabetá. Segundo o prefeito, o local vai receber diversos setores da Prefeitura de Magé, como a sede do Procon, padaria popular e as coordenadorias de Juventude, Políticas Públicas para Mulheres e Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial.



“Aqui na rodoviária de Piabetá existem diversas lojas inutilizadas e já começamos a reformar todas elas. Vamos devolver a padaria popular para o povo mageense onde serão distribuídos diversos pães diariamente. Além disso, vamos construir um novo Procon e as Coordenadorias de Juventude, Igualdade Racial e Políticas Públicas para Mulheres”, conta Renato.



O chefe do Executivo Municipal anunciou também a reforma da rodoviária do sexto distrito. “Vamos reformar toda rodoviária e dar uma cara nova para esse local que foi construído pelo meu avô. Estamos trabalhando com seriedade e governando com muito amor”, frisou Cozzolino.