IV Conferência Municipal do Ambiente, Recursos Naturais e Saneamento Básico de Magé acontece dia 01/12.Divulgação.

Publicado 09/11/2021 19:24

Estão abertas as inscrições para as instituições da sociedade civil organizada interessadas em participar da IV Conferência Municipal do Ambiente, Recursos Naturais e Saneamento Básico de Magé. Para participar, basta preencher o formulário disponível no site " mage.rj.gov.br " e enviar a documentação necessária para a análise. A conferência, com o tema “Magé 2030”, acontece no dia 1º de dezembro, das 8h às 16h, na Câmara de Vereadores, com transmissão ao vivo também pelo canal da Prefeitura no Youtube. As inscrições para as instituições vão até o dia 12 de novembro.

De acordo com a Prefeitura, as organizações podem fazer a inscrição diretamente na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), na Estrada das Margaridas, s/nº, no bairro Santa Dalila. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 10h às 16h. Documentação necessária para a análise da inscrição: cópias do CNPJ, do estatuto registrado e da relação contendo os nomes da atual diretoria.

No dia 16 de novembro, será divulgado um resultado parcial. Entre os dias 16 e 23 de novembro, haverá um prazo para que as instituições não contempladas recorram. O resultado final será divulgado em 25 de novembro. Logo após as instituições, será a vez do público em geral. As inscrições para as pessoas físicas que quiserem participar do evento acontecerão entre os dias 16 e 29 de novembro.

Magé 2030

A Conferência do Ambiente, Recursos Naturais e Saneamento Básico de Magé pretende discutir quatro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) apresentados pela Organização das Nações Unidas (ONU) para melhorar o clima no mundo até o ano de 2030. Os ODS que serão debatidos são: água potável e saneamento; cidades e comunidades sustentáveis; vida terrestre; e ações contra a mudança global do clima. A IV Conferência foi convocada pelo prefeito Renato Cozzolino, através do Decreto 3.501, de 24 de setembro.