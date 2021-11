Governo de Magé acelera obras para evitar crises de alagamentos causados pelas chuvas de verão. - Divulgação.

Publicado 08/11/2021 20:04

Para evitar alagamentos causados pelas chuvas de verão, a Prefeitura de Magé vem acelerando as obras de macrodrenagem na cidade. Nesta segunda-feira 8/11, a Secretaria de Infraestrutura instalou um tronco coletor que vai beneficiar os moradores de Fragoso, Limeira e São Sebastião.

“No final do ano presenciei os bairros de Fragoso, São Sebastião, o Centro de Magé e o Buraco da Onça inundados. Alguns moradores estavam com água até o peito e para isso não acontecer estamos fazendo a manutenção de várias redes, abrindo novos troncos coletores, como esse da Rua J que está inativo há 25 anos. Então estamos devolvendo a possibilidade de captarmos água dos bairros de Fragoso, Limeira e São Francisco para desaguar no Rio Caioaba”, explica o prefeito Renato Cozzolino.

Segundo a prefeitura, havia um valão no local há 25 anos que recebia as águas pluviais dos bairros e desaguava no Caioaba. Ele foi fechado e só tinha uma opção para o escoamento. Para evitar o alagamento, a infraestrutura de Magé está cavando o local para instalar a rede de macrodrenagem de 1 km de extensão.

“Hoje, a única possibilidade é o Rio Inhomirim e isso dificulta muito, porque lá só tem uma passagem. Solucionamos o problema do Buraco da Onça, do Centro de Magé na Rua Adam Blumer e lá não alaga mais. Estamos fazendo isso em todos os pontos críticos da cidade, porque o verão está chegando e as chuvas virão. Esse será um fim de ano diferente para essas famílias que há anos sofrem com isso”, garante o prefeito.