Selo visa facilitar certificação dos alimentos dos pequenos produtores do município. - Divulgação/Phelipe Santos.

Selo visa facilitar certificação dos alimentos dos pequenos produtores do município.Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 08/11/2021 19:48

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Agricultura Sustentável e em cumprimento à Lei 1653/04, criou um Conselho Consultivo para regulamentar o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) de produtos e subprodutos de origem animal. O selo será conferido aos pequenos produtores de alimentos industrializados de carne, pescado, leite, mel, ovo, cera de abelha e os subprodutos (derivados), como linguiça, queijo, própolis, ração de pescado, entre outros.

Segundo o secretário municipal de Agricultura, André Castilho, a regulamentação visa facilitar a certificação dos produtos dos pequenos produtores, por conta da rigidez da legislação para concessão do selo de inspeção federal.

“Desde que garantida a qualidade mínima de asseio e cuidados no preparo dos produtos, queremos facilitar o trabalho dos pequenos produtores de Magé para que eles possam comercializar os seus produtos”, disse o secretário.

O casal de produtores e moradores da Praia de Olaria (Mauá), Danilo Fernandes e Nádia Côelho, começaram a produzir mel na pandemia da Covid-19 como hobby comercializando apenas para amigos e comentaram sobre a regulamentação. “Esta iniciativa do município é muito importante para nós pequenos produtores. Queríamos muito estar legalizados para vender o nosso produto com segurança e certificação de qualidade e agora isto será possível através do selo. Em um futuro próximo, podemos até gerar empregos através do nosso negócio", disse a professora aposentada Nádia Côelho.

Ainda de acordo com a Secretaria de Agricultura, os produtores familiares com declaração de aptidão (DAP) emitida pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RJ) serão isentos do pagamento da taxa de registro do selo fixado em Unidade Fiscal de Magé (UFIMAGE).