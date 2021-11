Prefeitura de Magé alerta Quilombolas sobre doença falciforme. - Divulgação.

Publicado 08/11/2021 19:25

Magé - A Prefeitura de Magé realizou, na última semana no Quilombo Quilombá, em Bongaba, uma palestra para conscientizar a comunidade sobre a doença falciforme, tratamento e cuidados que os portadores devem tomar. Segundo Isabel Cristina, uma das palestrantes e coordenadora do ambulatório de doença falciforme, este traço genético é mais comum em pessoas negras.



"Neste mês da consciência negra, vamos realizar ações nos três quilombos de Magé: Feital, Maria Conga e Quilombá. Estaremos conscientizando as comunidades sobre a importância do teste do pezinho quando bebê e lembrar que temos o ambulatório que trata e identifica a doença", conta Isabel.



Doença Falciforme



A doença falciforme é um grupo de distúrbios hereditários onde os glóbulos vermelhos assumem o formato de foice. As células morrem prematuramente, causando uma escassez de glóbulos vermelhos saudáveis, e podem obstruir o fluxo sanguíneo, causando crises de dor. Os tratamentos incluem medicamentos, transfusões de sangue e, raramente, transplante de medula óssea.



“Os quilombos trazem, em sua maioria, existência de pessoas negras. É de suma importância que a gente faça esse amparo e acolhimento para prevenir que esta doença leve a letalidade dos nossos remanescentes,” conta o líder do Quilombo Quilombá, Pai Paulo de Ogum.



De acordo com a prefeitura, para receber atendimento, basta ir à Unidade de Saúde da Família (USF) e pedir encaminhamento para o programa. O ambulatório que fica na rua Pio XII, térreo, conta com clínico geral, dermatologista, psicólogo, equipe de enfermagem, serviço social e hemotarapeuta.