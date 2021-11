Primeiro Viradão Cultural da cidade foi marcado com shows culturais ao ar livre em três distritos da cidade. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 07/11/2021 23:20

Magé - O final de semana foi de retomada das atividades culturais em Magé. A Prefeitura realizou shows de todos os estilos, com artistas locais em três palcos espalhados pela cidade: Magé, Mauá e Piabetá. O prefeito Renato Cozzolino, acompanhado da primeira-dama Lara Torres, abriu a programação e comentou sobre o momento de retomada.

“Enfrentamos desde o primeiro dia de governo um momento difícil de pandemia. Sabemos que ela ainda não acabou, mas graças a Deus por conta da vacinação vem diminuindo muito o número de casos e vítimas por isso motivo estamos retomando os eventos. A cultura vai sempre sobressair no nosso governo, porque ela não será uma atriz coadjuvante, muito pelo contrário, vai atuar como atriz principal assim como a educação. Estamos prestigiando e valorizando diversos artistas locais nesse viradão que começou no Dia Nacional da Cultura”, disse o prefeito.

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em parceria com a Secretaria de Comunicação e Eventos, montou três palcos, um, na Praça da Prefeitura, no Centro de Magé, outro em Mauá, na orla da Praia do Anil e o terceiro no Calçadão de Piabetá.

“É uma felicidade enorme poder estar retomando as atividades culturais do município. Para marcar o Dia Nacional da Cultura, nada mais justo do que celebrar com o primeiro Viradão Cultural de Magé, que leva música e arte para todos os mageenses. Nós entendemos a importância da cultura, porque a nossa cidade é extremamente rica nesse aspecto e estamos levando isso para nossa população”, conta a secretária de Educação e Cultura.

O projeto conta ainda com barracas de artesãos mageenses cadastrados na Prefeitura. Durante o evento, o prefeito anunciou a realização do Réveillon e do Carnaval, com todo o apoio aos blocos da cidade. Os secretários municipais de Governo, Vinicius Cozzolino, de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço, e de Segurança Pública, Sargento Lopes, também participaram do evento.