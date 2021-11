Shows com artistas locais celebram o dia Nacional da Cultura neste final de semana em Magé. - Reprodução.

Shows com artistas locais celebram o dia Nacional da Cultura neste final de semana em Magé.Reprodução.

Publicado 05/11/2021 16:30

Magé - Hoje é o Dia Nacional da Cultura e para celebrar a data, Magé realiza neste final de semana o Viradão Cultural com três palcos instalados (Magé, Mauá e Piabetá) que vão receber atrações locais de todos os estilos: do forró, samba rock, MPB e música instrumental com a tradicional Banda da Sociedade Musical Santa Cecília.

Magé é uma cidade histórica e com muita cultura para esbanjar. Desde que assumiu o município, a atual gestão está se empenhando em democratizar e fomentar os artistas locais.

“Nossa Secretaria de Educação e Cultura (SMEC) é ativa e está desde o início do governo, promovendo encontros com artistas locais, fazendo capacitações e criando eventos para valorizar nossa cidade que é rica em cultura. Vamos continuar democratizando a cultura e fomentando os nossos artistas. Em pouco tempo, já fizemos tanta coisa e vamos fazer ainda mais. Hoje é dia de celebrar a cultura mageense e seus avanços ”, ressalta o prefeito Renato Cozzolino.

Depois de 10 anos fechada, a sala de cinema “Roberto Berliner” na Escola Municipal Professora Geralda Izaura Ferreira Telles, foi reformada e reaberta. O projeto recebe grupos de 40 alunos de todas as unidades de ensino da rede municipal de Magé por sessão.

A SMEC também criou a “Agenda Escutatória”, um projeto que está dando voz aos grupos culturais através de encontros com o poder público para que suas demandas sejam atendidas. Os cantores de Magé também estão sendo valorizados com o Canta Magé que vai premiar as três melhores vozes da cidade. O grande vencedor vai faturar R$ 5 mil e ainda vai abrir o show de réveillon 2022.