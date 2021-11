Magé Futsal sub-13 conquista bronze no Campeonato Brasileiro de Ligas. - Divulgação.

Magé Futsal sub-13 conquista bronze no Campeonato Brasileiro de Ligas.Divulgação.

Magé - O time do Magé Futsal sub-13, criado há apenas 7 meses, viajou para Ceilândia, em Brasília para representar o Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro de Ligas contra os campeões de Santa Catarina, Ceará, Amapá, Amazonas e Brasília. A medalha de bronze veio após uma campanha apertada. A equipe se classificou para semifinal do Campeonato Brasileiro de Ligas de Futsal em Brasília. A equipe carioca se classificou para as semifinais com nove pontos, na quarta colocação.

Os meninos de Magé também se destacaram individualmente: Cláudio de Jesus, Arthur Rizério e Nicolas de Faria ganharam o prêmio de melhor jogador da partida no decorrer do campeonato. Pietro Nogueira, camisa 7, foi escolhido como melhor ala direito de toda competição.

“Pietro se destacou na parte técnica, tática e física. Todos os organizadores gostaram dele, do espírito de liderança. Ele é muito completo”, conta o treinador Ítalo de Lima, que disse estar muito satisfeito com o resultado.

O projeto Magé Futsal engloba todas as categorias de base até o profissional. O intuito do projeto é preparar os atletas desde a categoria de base até o profissional em alto rendimento.

O projeto Magé Futsal engloba todas as categorias de base até o profissional. O intuito do projeto é preparar os atletas desde a categoria de base até o profissional em alto rendimento.

"Magé Futsal é a realização de um sonho. Estou muito feliz com a campanha e os resultados que esta equipe vem nos trazendo. Somos líderes do Carioca, terceiro do Brasil. Espero que esses meninos, em breve, integrem a nossa equipe profissional", afirma o secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira-Idade, Geilton Camara.

“Magé Futsal é a realização de um sonho. Estou muito feliz com a campanha e os resultados que esta equipe vem nos trazendo. Somos líderes do Carioca, terceiro do Brasil. Espero que esses meninos, em breve, integrem a nossa equipe profissional”, afirma o secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira-Idade, Geilton Camara.