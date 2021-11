Alunos que farão Enem e vestibulares serão atendidos por ordem de chegada no Posto do Detran de Magé. - Alexandre Simonini/Detran.RJ.

Publicado 03/11/2021 21:00

Magé - No próximo sábado, 6/11, o Detran.RJ realiza um mutirão para fornecer carteira de identidade aos estudantes que vão realizar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) ou vestibulares. O atendimento aos estudantes de Magé será feito no posto da cidade, na Avenida Simão da Motta, 369,Centro, das 8h às 14h. Serão emitidas a primeira e a segunda vias da identidade. A primeira via é gratuita. Para a segunda, é cobrada taxa de R$ 41,79. Neste caso, o estudante deve pagar o Duda de código 500-2, emitido no site do Bradesco.



O atendimento será por ordem de chegada, com distribuição de senhas, e não haverá necessidade de agendamento. Para ser atendido, o aluno precisará apresentar o comprovante de inscrição dos exames, além de original ou cópia autenticada da certidão de nascimento (para os solteiros) ou de casamento.



“O Detran.RJ está fazendo esse mutirão especial para que os estudantes possam se planejar e não sejam prejudicados por falta de documentos na hora de fazer seus exames e se inscrever nas vagas para universidades, cursos ou colégios”, afirma Konder.