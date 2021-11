Magé promove primeiro Viradão Cultural da cidade. - Reprodução.

Publicado 04/11/2021 20:03

Magé - Magé - Pela primeira vez na história, a Prefeitura de Magé vai promover o Viradão Cultural da cidade. O evento acontece de sexta-feira (5) a domingo (7/11). Três palcos instalados em Magé, Mauá e Piabetá vão receber atrações locais de todos os estilos: do forró, samba rock, MPB e música instrumental com a tradicional Banda da Sociedade Musical Santa Cecilia.



“Nosso trabalho é democratizar a cultura e fomentar os artistas locais. Esse evento vai ser o primeiro de muitos que a Secretaria de Educação e Cultura realizará. Espero que todos aproveitem,” conta o Prefeito Renato Cozzolino.



O evento acontecerá em Magé, na Praça Dr. Nilo Peçanha (1º distrito), na Praia do Anil, em Mauá (5º distrito) e em Piabetá, na Rua Benjamin Constant (6ª distrito).



“As atrações escolhidas estão na contrapartida da Lei Aldir Blanc. Os contemplados queriam fazer as apresentações, mas não tinham estrutura e nós estamos proporcionando isso a eles. Juntamos o útil ao agradável de forma sustentável. Montamos a programação de forma democrática e dinâmica para agradar todos os gostos,” detalha o diretor do Departamento de Cultura, Alexandro Rosa.



Programação



Sexta-feira (5/11):



- Praça Dr. Nilo Peçanha

18h- Projeto Fusa

20h- Banda Winchester

22h- Grupo Nosso Bem

- Mauá–Praia do Anil

18h – Banda Sociedade Santa Cecilia

20h- Pará do Forró

- Piabetá–Rua Benjamin Constant

18h- Banda Kafofolia/Impacto Percussão

20h- Pagodão do Zumbi- Samba de raiz



Sábado (6/11):



Praça Dr. Nilo Peçanha

18h- Banda Kafofolia/Impacto Percussão

20h- Juliano Arrigoni e Banda



Mauá–Praia do Anil

18h- Vibe SG

20h- Grupo Nosso Bem



Piabetá–Rua Benjamin Constant

18h- Banda Fusa

20h- Banda Sociedade Santa Cecília



Domingo (7/11)



Praça Dr. Nilo Peçanha

15h- Banda da Folia

17h- Banda Aquarius Show



Mauá– Praia do Anil

15h- Grupo 3 cordas

17h- Grupo Alucina



Piabetá – Rua Benjamin Constant

15h- Pará do Forró

17h- Banda Winchester.