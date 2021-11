Alunas da rede municipal receberam a medalha de Menção Honrosa entre as escolas públicas e prêmio de "Meninas nas Ciências". - Divulgação/Phelipe Santos.

Magé - Alunas da Escola Municipal Verônica Maria da Silva Nunes, do bairro Piedade, conquistaram duas medalhas na I Olimpíada de Ciência & Arte realizada pela Fundação Cecierj. O grupo Green Life, formado pelas alunas Yasmin Eloá, Laryssa Cardoso e Stefahny Silveira, do 6º e 7º anos, receberam a medalha de Menção Honrosa entre as escolas públicas e o prêmio de “Meninas nas Ciências” na categoria “micro-organismos e artes”.

Orientadas pela professora de Artes, Valeria Caldas, as meninas realizaram um projeto de compostagem de alimentos utilizados na merenda da escola para a criação de uma horta orgânica. “Para nós foi muito gratificante, nós estudamos os microorganismos e praticamos a ecossustentabilidade para reunir a arte e a ciência em um só projeto. Nosso empenho foi tão bacana e abraçou toda a escola, com a professora de Ciências, com o professor que Português que fez uma paródia musical explicando todo o projeto”, disse.

A professora de Ciências, Andréa Gomes, falou sobre a parte técnica do projeto. “A compostagem é a transformação de materiais como cascas de frutas e legumes em composto orgânico através de fungos e bactérias. Utilizamos esse adubo que criamos para fazer nossa horta orgânica e também fizemos um inseticida natural através da borra de café que não deixa resíduos químicos nos vegetais”, explicou.

Além das medalhas conquistadas, o projeto do grupo Green Life foi convidado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ – para dar continuidade ao projeto integrando a equipe em uma apresentação no Museu Ciência e Vida, em Duque de Caxias.