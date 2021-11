Magé apresenta risco muito baixo de acordo com estudo do Estado do Rio. - Reprodução.

Publicado 07/11/2021 22:50

Magé - A 55ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), mostra que pela segunda semana consecutiva a Região Metropolitana l ficou classificada na bandeira verde (risco muito baixo). As demais regiões apresentaram risco baixo, ficando com bandeira amarela, mesma classificação geral do estado. Na média geral do estado, o número de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) caiu 41%; e de óbitos 41%.

Segundo dados divulgados pela prefeitura de Magé nesta manhã, o novo boletim epidemiológico não apresentou nenhum novo caso da doença. O município já vacinou 305.926 pessoas.

A taxa de positividade para testes da Covid-19 no estado do Rio de Janeiro em outubro ficou em 10%. É a menor desde o início da série histórica da pandemia. O monitoramento realizado pela Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde, registrou uma redução de 13% nos exames com resultados positivos em relação aos realizados em setembro.

Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo). Os resultados apurados para os indicadores apresentados devem auxiliar a tomada de decisão, além de informar a necessidade de adoção de medidas restritivas, conforme o nível de risco de cada localidade.