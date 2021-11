Prefeitura finaliza 1ª etapa da obra de macrodrenagem no Centro de Magé. - Divulgação.

Publicado 05/11/2021 16:53

Magé - Por conta das fortes chuvas que inundavam o Centro de Magé, a Prefeitura criou uma rede de macrodrenagem - sistema com maiores dimensões para captar e conduzir as águas pluviais - na Rua Adam Blumer, no Centro da cidade. Nesta sexta-feira (5) a Secretaria de Infraestrutura iniciou a pavimentação da via com 100 toneladas de asfalto.

“Melhor do que asfaltar é resolver o problema do saneamento básico e dos escoamento das águas, principalmente das chuvas. O Centro de Magé ficava todo alagado e com a obra que fizemos aqui na Rua Adam Blumer nós solucionamos esse problema. Devolvemos a rua toda asfaltada. Essa é mais uma obra da nossa gestão concluída e só tenho que agradecer a toda equipe da Infraestrutura. Estamos fazendo tudo isso com mão de obra própria e o custo sai muito mais barato”, declarou o prefeito Renato Cozzolino.

A rua recebeu uma nova rede de drenagem com galerias maiores e manilhas de 600m. Segundo a Secretaria de Infraestrutura, os 800 metros da via serão completamente asfaltados até a próxima semana.

“O prefeito decidiu por essa obra emergencial e fizemos aqui a recuperação da rede . A intervenção possibilitou uma solução esperada há muitos anos pelos contribuintes. Hoje estamos concluindo essa primeira etapa aplicando 100 toneladas de asfalto e vamos entregar à nossa população um bairro revitalizado. Na próxima semana vamos concluir o asfalto”, explica o secretário de Infraestrutura, Marcos Pereira.

A obra não beneficiou somente os moradores, mas também quem tem comércio no local, como a Silvana Ferreira, conhecida como a primeira barbeira da cidade.

“Sou barbeira há 19 anos e foi exatamente nessa rua que iniciei a primeira loja. Trabalhei há cinco anos, saí e retornei há dois anos. Essa obra vai facilitar muito a vida dos meus clientes e estou muito feliz por tudo isso que está acontecendo, porque eu trabalhava e ouvia muito a opinião das pessoas, muitos falavam que não ia sair agora. Mas podemos ver que é um trabalho com muito amor e o resultado está aí”, comemora Silvana.