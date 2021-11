Prefeito de Magé recebe equipe que conquistou bronze no brasileiro de ligas de futsal. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 08/11/2021 19:11

Magé - Medalhistas de bronze no Campeonato Brasileiro de Ligas realizado em Brasília, a equipe sub-13 do Magé Futsal foi recebida pelo prefeito Renato Cozzolino no Palácio Anchieta nesta segunda-feira (8/11). A equipe apresentou a taça que conquistou ao governante e o presentearam com uma medalha.



“É uma honra receber esses garotos vencedores. São apenas 7 meses de projeto e já conquistaram esse terceiro lugar em um campeonato de altíssimo nível. São garotos com muito futuro e estamos aqui para apoiá-los, vamos continuar incentivando desde o sub-9 até o profissional, e tenho certeza que em breve teremos mais medalhas e títulos”, destacou o prefeito.



Além do terceiro lugar, o Magé Futsal teve destaques individuais no torneio como Cláudio de Jesus, Arthur Rizério e Nicolas de Faria, que ganharam prêmio de melhores das partidas, e Pietro Nogueira, capitão da equipe, eleito o melhor ala do campeonato.



Na última semana, o time do Magé Futsal sub-13, criado há apenas 7 meses, viajou para Ceilândia, em Brasília para representar o Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro de Ligas contra os campeões de Santa Catarina, Ceará, Amapá, Amazonas e Brasília. A medalha de bronze veio após uma campanha apertada.



O projeto Magé Futsal engloba todas as categorias de base até o profissional. O intuito do projeto é preparar os atletas desde a categoria de base até o profissional em alto rendimento.