Motoristas da Saúde de Magé recebem capacitação. 72 profissionais receberam curso teórico e prático. . - Divulgação.

Motoristas da Saúde de Magé recebem capacitação. 72 profissionais receberam curso teórico e prático. .Divulgação.

Publicado 09/11/2021 13:45

Magé - A Prefeitura Municipal de Magé, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), do Núcleo de Estudo Permanente (NEP) promoveu um curso de capacitação durante dois sábados para os motoristas da pasta. De acordo com a prefeitura, o objetivo é proporcionar mais segurança aos pacientes e profissionais que trabalham com transporte.



“É muito importante habilitar nossos profissionais, principalmente, os motoristas que fazem transporte de pacientes. Eles precisam ter o conhecimento da forma correta de transportar, o que eles podem ou não fazer em cada situação, porque por muitas vezes eles precisam ajudar um paciente a sair e entrar no carro. Os profissionais faziam isso antes sem nenhum tipo de proteção e não tinham conhecimento de diversos riscos que aquele paciente poderia trazer para a saúde dele também”, explica Adriano Rocha, coordenador do NEP.

O curso contou com aulas práticas e teóricas sobre riscos biológicos, reanimação cardiopulmonar, uso de EPIs, segurança, transporte do paciente, postura profissional, patologias devido a procedimentos inadequados e ergometria. Os profissionais receberam kits com álcool em gel, luvas, máscaras descartáveis, máscaras específicas (NR 95), sacos de lixo infectantes e aventais descartáveis.

“Estamos preservando não só a integridade física do motorista, mas do paciente. Tinham motoristas que não sabiam como remover um paciente do veículo e dependendo do tipo de problema ele precisa ter conhecimento. O principal objetivo desse curso foi treinar os profissionais para que eles possam garantir segurança não só para eles, mas para o paciente”, frisou o coordenador.