Magé inaugura projeto "Abre Alas" em Santo Aleixo.Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 09/11/2021 19:52

Magé - A Prefeitura de Magé iniciou nesta segunda-feira (8/11), o projeto “Abre Alas!”, realizado pelo Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em parceria com a Fundação Educacional e Cultural de Magé. O projeto visa desenvolver a musicalidade percussiva em jovens mageenses com instrumentos típicos do samba e outros ritmos musicais com objetivo de formar grupos de ritmistas e cantores para apresentações internas e externas.



A aula inaugural aconteceu na Escola Municipal Ruth Taldo, em Santo Aleixo, e contou com a participação do grupo de percussão Impacto e do Projeto FUSA, que realizou uma apresentação artística aberta à comunidade e apresentou aos alunos a essência do projeto, os ritmos e harmonias que serão explorados ao longo do percurso educativo. Em seguida, os educandos manusearam as peças e instrumentos pela primeira vez sob orientação dos mestres Arnaldinho Silva, Eric Fanuel, Matheus Rebello e Rafael Dom.



“A meta é preparar estes jovens para apresentações internas e externas, além de oferecer informações acerca dos gêneros musicais trabalhados, com o intuito de ampliar o espectro cultural, o sentimento de pertença, a valorização da cultura local e o antirracismo”, explicou o coordenador de Promoção de Igualdade Étnico-Racial (Copied), Victor Hugo Machado.



As aulas do projeto terão duração de 2h semanais em 4 polos: às segundas-feiras na E.M. Ruth Taldo França (2º distrito); às terças-feiras na Casa Mageense de Cultura (1º distrito); às quintas no Ginásio Poliesportivo Edson Alves (5º distrito) e às sextas na E.M. Aureliano Coutinho (6º distrito).